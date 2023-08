Sacrée contre-performance de nos Français hier face à la Lettonie, non, ce n’était donc pas un rêve. Une défaite 88-86 et une déroute à tous les étages, à un an des Jeux Olympiques. Florilèges des meilleurs commentaires de cette rencontre tristement historique, ça fait partie du boulot.

Un nid à memes, des punchlines à gogo et une frustration à la hauteur du gâchis énorme que représente cette élimination. Voilà comment résumer succinctement le dimanche après-midi de Bastien et Alex aux commentaires de ce France-Lettonie qui s’avérera finalement – pour nous – être le dernier match à enjeu de cette Coupe du Monde 2023.

Le best of des commentaires de France – Lettonie 💀💀💀

À chaud, chacun peut se retrouver dans les réactions de notre duo fétiche. Mais pour ne pas verser dans l’apitoiement et la dramaturgie permanente, Bastien et Alex vous donnent déjà rendez-vous à 18h sur Twitch pour échanger, partager et débattre sur l’Équipe de France et son avenir.

On va faire encore mieux avec Alex.

On va vous donner rendez-vous, ce soir à 18h.

Apéro en live sur Twitch, espace d’expression pour tout le monde afin de revenir sur ces 24 dernières heures.

L’élimination, les propos recueillis, les conséquences, tout.

À ce soir.

