L’Équipe de France de basket n’est déjà plus en course pour le titre mondial, trois jours seulement après le lancement de la Coupe du Monde de basket 2023. Un véritable cataclysme à un an des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Difficile de trouver les mots après un tel séisme. Car oui, c’est un véritable séisme qui vient de se produire sur la planète basket. La France, médaillée lors de ses trois dernières compétitions internationales, est éliminée après avoir subi une deuxième défaite en phase de groupe face à la Lettonie.

Par où commencer ? Déjà, par la claque reçue il y a deux jours face au Canada. -30. Une bonne grosse gifle de bûcheron dont le groupe de Vincent Collet ne se sera jamais remis. Une première pierre dans le downfall français en Indonésie. Un naufrage collectif sur le terrain complété par un outcoaching du staff canadien en deuxième période, ça partait vraiment mal. Mais on y croyait encore.

On y croyait car la Lettonie était une formation largement à la portée des Bleus. Évidemment qu’en bons chauvins, on se disait que c’était l’adversaire idoine pour se relancer et retrouver notre niveau. Et on y a cru, bien longtemps, mais toujours avec le spectre de ce traumatisme canadien subi il y a deux jours et tatoué dans l’épiderme bleu. Le match face à la Lettonie symbolise parfaitement cette crainte immense.

+12 à la fin du troisième quart-temps, un bon match sans être incroyables… puis patatra. On commence gentiment à se faire dessus, en enchaînant les pertes de balle et les briques. La Lettonie – qui a fait un grand match – met dedans derrière l’arc et place le canon sur la tempe de l’Equipe de France. Trop imprécis, trop inconstants, trop brouillons, la sanction finira par tomber 10 minutes plus tard. Deux points derrière les Lettons, et deux pieds en dehors de la compète. Le sentiment de gâchis est immense. Où étaient nos Bleus ?

On a fait n’importe quoi.

Défoncés par le Canada.

Incapables de battre la Lettonie, en se faisant botter le cul dans le dernier quart.

C’est un scandale.

J’adore mon Équipe de France, mais celle-là je la reconnais pas.

La suite ? Un gros moment de remise en question à tous les étages. On vous remet ces quelques mots de Nicolas Batum après la rencontre face à la Lettonie. Tout semble dit, ou presque.

Ultime “punition”, il faudra maintenant jouer des matchs de classement pour les places 17 à 32, après un dernier match de poule face au Liban mardi. La lose totale.

À un an des Jeux Olympiques.

Dans un an, la France et Paris accueilleront les Jeux Olympiques 2024. Pas question de pondre un nouveau choke intersidéral. Alors, la préparation aux Jeux démarre maintenant, en espérant que cette déroute historique ait au moins le mérite de déclencher une remise en question générale à tous les niveaux. En attendant, on va avaler gentiment notre seum et suivre la suite – même pas la fin – de cette compétition.

Mais put***, qu’elle fait mal celle-là.