C’était un moment historique, mais dans le mauvais sens du terme. Une fois encore nous l’avons malgré tout vécu ensemble, on dira que c’est déjà ça…

Pour retrouver toutes nos vidéos, c’est par ici.

On était pourtant optimiste, un peu comme vous tous. Ce live se terminera finalement avec deux MC’s totalement sonnés… un peu comme nous tous. Un live lors duquel on y a longtemps cru, avant un dernier quart-temps totalement manqué, sortie de route finalement logique, bref. Pourtant à +12 avant les dix dernières minutes, les Bleus se sont finalement inclinés 86-88 face à la Lettonie et quittent la Coupe du Monde la tête basse, très basse. Et si vous voulez revivre cette sortie de route historique de l’Équipe de France de basket à la sauce TrashTalk… 1) vous êtes bizarres et 2) voici le lien pour vous tabasser le crâne une deuxième fois en quelques heures. Attention, elle pique énormément celle-là.