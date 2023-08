Tout simplement irréel. La France est éliminée de la Coupe du Monde 2023 après cette défaite contre la Lettonie qui, on le rappelle, est privée de sa star Kristaps Porzingis. Après une défaite contre le Canada, gros outsider pour la victoire finale, les Bleus sont cette fois tombés contre une équipe réputée moins forte qu’elle, et contre qui elle a été devant pendant une gigantesque partie du match. Les mots ne suffisent pas pour expliquer cette débâcle, mais essayons tout de même de noter les protagonistes de ce match. Ça devrait saigner, on vous prévient.

# France

Rudy Gobert (2,5) : l’acte de présence dans la raquette était louable, mais on en attendait malheureusement beaucoup plus de lui. Rudy Dagobert a clairement enfilé son short à l’envers aujourd’hui, et ce n’était pas celui de Thomas Heurtel.

Guerschon Yabusele (4,5) : fantomatique sur le premier match, il s’est bien repris face aux Lettons. Quelques shoots bien sentis, toutefois cela ne suffit pas du tout à apaiser la douleur. Comme on dit dans le Nord : bien joué Guerschon !

Nicolas Batum (4) : il a marqué son premier panier du tournoi sur son deuxième match. A partir de là c’était forcément mieux que face aux Canadiens, mais l’apport global reste insuffisant de la part du capitaine, qui a vécu sa dernière Coupe du Monde et qui en sort par la petite porte… On espère toutefois que sa décla au micro de Rémi Reverchon fera bouger les choses.

Evan Fournier (6) : toujours aussi conquérant sur le parquet, le dégarni de Charenton a une nouvelle fois été le seul à la hauteur même si le reste de l’équipe a prouvé qu’on méritait de jouer au salon de l’agriculture aux JO. On espère que Tom Thibodeau l’a quand même regardé jouer, sinon c’est vraiment l’été de toutes les défaites pour Vavane, et même pas sûr qu’une pub pour Wilkinson apaise son cœur.

Nando De Colo (1) : un mondial hideux à regarder de la part de NDC. Il ne méritait pas son exclusion pour deux fautes anti-sportives, mais nous on ne méritait pas un tel bouzin en guise de performances. Son talent semble être parti au triangle des Bermudes sur cette compétition, même si on a bien aimé son highlight principal là, quand il s’est laissé pousser le bouc.

Mathias Lessort (4) : une entrée bien moins efficace que contre le Canada. Mathias Lessort a semblé en galère aujourd’hui, et n’a pas eu l’impact escompté en sortie de banc.

Elie Okobo (3) : amorphe en attaque et bien trop dépassé sur chaque action en défense. Au moins, la passoire permet d’égoutter les pâtes.

Isaia Cordinier (4) : une seule minute et puis s’en va. Avait-il d’assez bonnes chaussures ? Car on dit souvent que ce sont les Cordinier qui sont les plus mal choussés.

Sylvain Francisco (4) : a essayé des choses, mais ne paraissait pas toujours en jambes. Des choix parfois discutables, mais de l’envie quand même. Quand on en est rendu là, c’est qu’il y a un souci un peu plus profond.

Terry Tarpey (4,5) : son entrée a fait du bien, il est le seul avec Sylvain Francisco à avoir tenté des choses chez les remplaçants. Des shoots de loin et de la défense, tout ce qu’on lui demande.

Moustapha Fall (4) : même lui se demandait pourquoi il était sur le parquet.

# Lettonie

Andrejs Grazulis (5,5) : a beaucoup gêné Rudy Gobert sur ce match, il a fait le taf en toute discrétion.

Rodions Kurucs (6) : pas besoin de marquer tant de points, Kurucs a envoyé du feutre sur toutes les colonnes statistiques. Un coloriage nickel, sans dépasser, contrairement aux Bleus qui ne sont même pas rentrés dans le dessin et ont déchiré la feuille avec la gomme.

Dairis Bertans (6) : le frérot de Davis n’a pas eu autant de temps de jeu mais a tout de même envoyé ses quelques tirs. Non, Dairis n’est pas un pistonné qui ne se différencie que par deux lettres dans son prénom.

Arturs Zagars (7,5) : un très gros match. Les Bleus n’ont absolument pas réussi à le contenir et il s’est promené dans la défense française comme un touriste hollandais sur un marché de contrefaçon italien qui négocie un prix inférieur de 5% avec ses sandalettes et ses traces de bronzage en disant à sa femme “t’as vu je l’ai bien eu hein ?”. Redoutablement efficace, il nous a tout fait.

Rolands Smits (7,5) : un bombardier. Rolands Smits nous a allumé de loin sans jamais s’arrêter. Il a été un parfait chef d’orchestre pour ses potes qui nous ont joué du Wolfgang Amadeus Mozart cet après-midi, et les défenseurs ont toujours mordu à l’hameçon. Les Lettons > le thon en boîte.

Davis Bertans (8) : il a une tête carrée et nous a fait… une tête au carré ! Ha, ha. Avec ses shoots lointains dévastateurs, Davis Bertans a instigué une belle révolte contre nos Bleus. Il avait probablement imprimé le tweet d’Evan Fournier avant le match pour se motiver.

Kristers Zoriks (6) : l’un des nombreux artificiers lettons qui nous ont envoyé des fusées de loin. Le feu d’artifice a été très fort aujourd’hui, c’est donc vraiment là-dedans que passent les impôts ? Dans une défaite honteuse comme celle-ci ?

Aigars Skele (5,5) : le seul gars de l’équipe dont le nom ne finit pas par un S, donc ça fait 1 point en moins.

Arturs Kurucs (5) : l’autre frérot a eu moins de réussite par contre, lui il apportait plutôt les serviettes et les gourdes ensuite.

Anzejs Pasecniks (5,5) : rentré pour se foutre de notre gueule.

Artur Strautins (5,5) : rentré pour nous narguer.

Klavs Cavars (5) : excusez-moi j’fais que passer.

Score final, 88 à 86 pour la Lettonie qui réalise un petit exploit et est d’ores et déjà qualifiés pour les phases finales avant d’affronter le Canada pour la première place. Les Bleus, quant à eux, joueront leur dernier match contre le Liban, pour tenter de sauver, ne serait-ce que partiellement, un honneur déjà bien entamé.