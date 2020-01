Preview de la soirée NBA : au programme, deux cachets d’aspirine très quali pour se remettre de l’orgie d’hier soir

On espère que vous avez bien profité de ce samedi soir de folie et que votre crâne n’était pas cisaillé en deux ce matin. Heureusement pour votre gueule de bois, le calendrier NBA nous accorde un peu de répit en ce beau dimanche et ne nous force pas à boire ce qui reste d’alcool dans le frigo, mais deux beaux matchs et assez de temps pour une micro-sieste après le premier.

Non, un dimanche on n’attaque pas à la bière en début d’aprem, on commence à 20h avec une verveine bien tranquille, en jogging dans le canap’ : un petit Spurs – Heat rempli de drama. Rien de mieux pour décuver qu’une bonne dose de gossip n’est-ce pas ? Alors on vous présente la rumeur du jour, qui concerne LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan et Sud Plage. D’après les infos relayées par Barry Jackson du Miami Herald, les Spurs sont encore indécis quant au potentiel transfert de leurs deux meilleurs joueurs (pour faire le ménage dans cette saison galère) mais s’ils décidaient de vendre, le Heat serait en tête de file pour parler business. Bim, ça démarre fort ! Alors on parle vraiment d’une rumeur au sens propre du terme hein, à prendre avec des pincettes donc mais c’est pas finit. On a aussi Gregg Popovich qui a récemment fait la Une des tabloïds lorsqu’on a appris qu’il était le plus opposé à la sélection de Bam Adebayo dans Team USA l’été dernier (on rappelle que dans la peinture américaine au Mondial, il y avait Mason Plumlee, Myles Turner et Brook Lopez). Il s’est depuis repris et a admis l’avoir peut-être évalué un peu vite mais est-ce qu’on peut vraiment lui reprocher de ne pas avoir vu venir l’ascension fulgurante du phéno ? Les tabloïds pensent que oui et tout Sud Plage s’est félicité pour Bam des excuses du coach des Spurs. Vous êtes maintenant au courant des derniers commérages et vous pourrez donc guetter tous les serrages de main et le trashtalking de ce soir en connaissance de cause.

Pop on Bam, who was cut by USA Basketball last summer: « He’s actually, from what I see, he’s a different player now that he was when we had the tryouts. In general, when I said he wasn’t quite ready, he didn’t show what he can really do. » (more) — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) January 15, 2020

Pop à propos de Bam, qui a été coupé par Team USA l’été dernier : « En fait, de ce que je vois, il est un joueur différent maintenant de ce qu’on a vu pendant les sélections. En général, quand j’ai dit qu’il n’était pas tout à fait prêt, il ne montrait pas ce qu’il pouvait vraiment faire. »

More Pop on Bam: « Now that you see him during the season, I’ve shaken my head several times. That’s not the guy that we saw during the tryout. Maybe that was my fault. Maybe I should have done it differently so his skills could come out. » — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) January 15, 2020

Suite [de la décla, ndlr] de Pop sur Bam : « maintenant qu’on le voit en régulière, il m’a vraiment impressionné à plusieurs reprises. Ce n’est pas le mec qu’on a vu pendant les sélections. C’était peut-être ma faute. J’aurais peut-être dû procéder différemment pour faire ressortir ses qualités. »

Évidemment, il y aura aussi du basket au programme hein. Mais vu que les hommes en noir et gris ont permis aux Hawks de ressembler à une équipe qui joue les Playoffs lors de leur dernier match, on a préféré ne pas en parler. Alors après l’instant potin, vous aurez un peu de temps pour poser un dodo salvateur avant de vous concentrer sur le choc de 2h : ce Nuggets – Pacers idéal pour finir la semaine. Les Nuggets sont 2èmes à l’Ouest, les Pacers sont 5èmes, cette simple affiche devrait vous forcer à vous extirper de la micro-sieste, mais on va se concentrer sur un seul joueur pour cette preview… Michael Porter Jr. Pourquoi lui ? Parce que lors du match aller entre ces deux franchises, le rookie nous avait pondu sa première feuille de stat représentative de son immmmmense potentiel : 25 points en 23 minutes, 11/12 au tir et une overdose de talent on display sous nos yeux. Il avait rappelé aux Pacers et à toute la Ligue au passage, qu’il aurait dû être numéro 1 de la Draft 2018 en sifflotant sans sa blessure au dos. Depuis, on a vu à nouveau quelques éclats de son génie et plus de régularité dans ses perf’, notamment lors de ses trois dernières sorties (à 13, 19 et 18 points). Alors en l’absence de Jamal Murray (touché à la cheville jeudi soir), Gary Harris, Paul Millsap et Bol Bol, on espère le voir poursuivre sur sa lancée, compenser ces blessures et martyriser chaque membre du roster d’Indiana l’un après l’autre comme il l’a fait au match aller.

On se retrouve tous à 20h, pour ce merveilleux dimanche que la NBA nous offre. On pourra faire nos commères devant le premier match, partager une sieste tous ensemble en attendant la suite, et voir du beau basket pour finir la semaine en beauté. Bisous et à toute.

Sources texte : Miami Herald, Twitter