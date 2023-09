Dennis Schroder élu MVP de la Coupe du Monde 2023 !

Auteur d’une grande finale face à la Serbie pour aider l’Allemagne à décrocher le premier titre mondial de son histoire, Dennis Schroder a été récompensé après le match avec le titre de MVP de la Coupe du Monde 2023. Le plus bel accomplissement de sa carrière !

Tout sourire, Dennis Schroder a serré la main de Carmelo Anthony, ambassadeur du Mondial 2023 qui était là pour lui remettre le titre de MVP du tournoi.

L’image est belle, et conclut magnifiquement la campagne victorieuse de Dennis la Malice : 19,1 points, 6,1 passes et 1,4 interception de moyenne sur l’ensemble du Mondial, tout ça ponctué d’une perf XXL en finale face à la Serbie. Schroder devient ainsi le premier Allemand depuis Dirk Nowitzki en 2002 à remporter le titre de MVP de la Coupe du Monde, et succède à des joueurs comme Ricky Rubio (2019), Kyrie Irving (2014), Kevin Durant (2010) et Pau Gasol (2006).

🚨 DENNIS SCHRODER EST ÉLU MVP DE LA COUPE DU MONDE 2023 !! pic.twitter.com/P4LC93xaCH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 10, 2023

Si certains auraient sans doute donné le titre de MVP du tournoi à Shai Gilgeous-Alexander (Canada), Dennis Schroder n’a pas volé sa récompense.

Une récompense qui représente une belle revanche pour Dennis après quelques saisons assez compliquées en NBA. Mais FIBA Dennis a encore une fois prouvé qu’il n’était pas le même homme sur la scène internationale, jusqu’à emmener l’Allemagne au sommet du basket mondial. Son quart de finale raté face à la Lettonie (4/26 au tir) – “le pire match de sa carrière” – reste certes un point noir dans son parcours, mais il a su rebondir pour finir en beauté.

Le vrai signe des champions.

🇩🇪 Averaged team high, 19.1 PPG & 6.1 APG

🇩🇪 Led Germany to an undefeated title

The 2023 #FIBAWC MVP goes to Dennis Schroder 🏆 pic.twitter.com/AGd8S7dApW

— NBA (@NBA) September 10, 2023