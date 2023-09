Ça y est, on y est. Ce dimanche 10 septembre, la Coupe du Monde de basket 2023 va officiellement toucher à sa fin, mais pas avant deux magnifiques affiches pour boucler la compétition en beauté. Les Etats-Unis et le Canada ouvriront le bal en matinée, avant que l’Allemagne et la Serbie ne se disputent le titre suprême.

Le programme du jour :

Tous les matchs sont à suivre en direct sur beIN Sports ou le FIBA Pass

10h30 : Etats-Unis – Canada (match pour la 3e place)

14h40 : Allemagne – Serbie (finale de la Coupe du Monde)

Beaucoup attendaient un Team USA – Canada pour le dernier jour de la Coupe du Monde, on y aura droit… juste pas pour l’enjeu qu’on imaginait. En effet, les Américains et les Canadiens ne se disputeront pas l’or, mais la troisième marche du podium après leur défaite respective contre l’Allemagne et la Serbie. Malgré tout, ce match entre voisins nord-américains pourrait provoquer quelques étincelles vu le nombre de joueurs NBA présents sur le parquet. Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks, Lu Dort, R.J. Barrett et Cie auront à cœur de taper Team USA pour décrocher la première médaille de l’histoire du Canada en Coupe du Monde, tandis que les States ne voudront pas rentrer à la maison sans au moins le bronze autour du cou.

L’après-midi, place à la grande finale. Allemagne d’un côté, Serbie de l’autre. Pas forcément l’affiche qu’on attendait, mais une affiche qui promet énormément vu le jeu déployé par les deux équipes sur l’ensemble de la compétition. Dennis Schroder et ses copains sont toujours invaincus à l’heure de ces lignes, et sont sur un petit nuage après leur succès de prestige sur Team USA. Attention néanmoins à ne pas trop rêver contre des Serbes qui ont froidement surclassé le Canada il y a deux jours. La bande à Bogdan Bogdanovic est remarquable en matière d’exécution et de jeu collectif, elle ne se privera pas de sanctionner les Allemands s’ils ne sont pas au taquet d’entrée. En tous les cas, on aura droit à un magnifique champion avec soit un premier titre mondial pour l’Allemagne, soit un premier titre pour la Serbie depuis 2002, quand elle était encore membre de la Yougoslavie.

