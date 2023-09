Tout à l’heure à 14h40, les Serbes défieront l’Allemagne pour tenter de remporter leur premier titre majeur en tant que “Serbie”, la totalité des grands succès passés ayant été glanés à une époque où la Serbie (ou la Serbie Monténégro) faisait encore partie de la Yougoslavie. Mais le plus terrifiant concernant la domination serbe en 2023 ? Peut-être bien les joueurs… qui ne sont pas là.

Identité de jeu. Valeurs. Projet. Peu importe les gens qui portent le maillot de la sélection. Hommes ou femmes d’ailleurs, les Françaises en savent quelque chose.

Dans cette Coupe du Monde, l’Équipe de Serbie semble planer au dessus de la mêlée. Il y a bien eu ce début de compétition un peu cahin-caha, avec notamment une défaite face à l’Italie qui nous faisait alors penser que la bande à Pesic allait encore nous décevoir, par manque d’envie, de détermination. Puis petit à petit on a vu des Serbes monter en puissance, jusqu’à nous étaler une domination assez outrageuse en quarts et en demi, face à deux équipes pourtant jugées favorites avant chacune de ces confrontations (Lituanie et Canada).

Bogdan Bogdanovic est parfait dans son rôle de leader offensif, Nikola Milutinov prouve qu’en basket FIBA le jeu intérieur est fondamental, Svetislav Pesic tapote sur son clavier tel le hacker préféré du hacker que tu détestes le plus, et au final on a donc assisté à deux petites fessées cette semaine car, oui, le match face au Canada nous a bel et bien laissé un ressenti de +25 malgré le faible écart final.

Bref, tout ça pour dire quoi ?

Pour dire que malgré un roster qui tient évidemment la route (Nikola Jovic et Filip Petrusev pour les plus jeunes, Dobric, Guduric pour l’XP), on ne peut s’empêcher d’imaginer ce que pourrait donner cette équipe… “au complet”, tout du moins en intégrant quelques uns des grands absents de 2023, visez plutôt :

Serbia is without:

Nikola Jokic

Vasilije Micic

Boban Marjanovic

Nemanja Nedovic

Milos Teodosic

Aleksej Pokusevski

Nikola Kalinic

Vladimir Lucic

They just made the FIBA World Cup Final.

— Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) September 8, 2023



Ah ouais, quand même.

De quoi on parle ? Ni plus ni moins que d’un double MVP, d’un champion NBA et MVP des finales en titre, dans son prime s’il vous plait. Cet été Nikola Jokic a préféré s’envoyer des grands jerricanes de Genépi au pays plutôt que d’aller transpirer en Asie, sa vie son oeuvre, et peu importe les liens qu’il entretient avec la sélection, son nom reviendra quoiqu’il arrive toujours dans les discussions. Vasilije Micic ? Ancien MVP également, d’EuroLeague, et accessoirement le meneur de jeu titulaire de cette équipe s’il est en short. Micic n’est plus si jeune mais il semble crever la dalle comme un ado puisqu’il s’est enfin décidé à sauter le pas en rejoignant la NBA (le Thunder) à la rentrée prochaine.

Pour le reste ? Des joueurs avec des corps qui ne sont pas des corps d’humains normaux (Marjanovic, Pokusevski), l’élite de la nation depuis une demi-douzaine d’années au moins (Lucic, Kalinic, Nedovic) et le Nando De Colo local (Milos Teodosic).

Voilà donc la bande de dégénérés qui vont – peut-être – regarder la finale de la Coupe du Monde tout à l’heure, avec un petit sourire en coin, en se disant que dans un an ça risque de rigoler très fort à Paris. Avant cela il y a un titre mondial à aller chercher, après ça il y a aura des choix à effectuer, et ensuite, seulement, on verra si cette Dream Team à la serbe aura été capable de faire aussi bien que sa prédécesseur.