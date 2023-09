Duel fratricide entre les voisins d’Amérique du Nord aujourd’hui, mais pas au stade de la compétition où on les attendait. Team USA défiait le Canada, mais pour la médaille de bronze. Ce sont finalement les potes de Céline Dion qui repartent avec la médaille au terme d’un match totalement fou marqué par une masterclass de Dillon Brooks et une action de taré de Mikal Bridges pour amener tout le monde en prolongation. Sauf que Dillon était probablement sous crack au moment du match. Faites-le pisser dans un gobelet quand même, on ne sait jamais, nous pendant ce temps là… on fait les notes.

# Team USA

Walker Kessler (5) : sans les deux pivots attitrés, le joueur toujours pris en dernier au sport à l’école a enfin eu son quart d’heure de gloire dans cette compétition. Titulaire, Kessler a fait ce qu’il a pu sans pouvoir inverser quoi que ce soit.

Mikal Bridges (7) : battu mais assurément l’auteur de l’action de ce Mondial, Mikal Bridges repart sans médaille, mais avec la conviction d’avoir fait ce qu’il a pu pour son drapeau. -0,5 tout de même pour avoir vu SGA engloutir son âme en prolongations.

Josh Hart (5,5) : peut-être l’un des noms les moins clinquants du roster, mais sûrement l’un des plus précieux. Un cœur gros comme ça pour être le meilleur fit possible chez les Etats-Unis. The Hart Part VI.

Anthony Edwards (6,5) : Ant-Man a pris les choses en mains mais a vu ses shoots importants heurter le cercle et ressortir. Sa sélection de shoots n’est pas sans rappeler les heures de gloire de Nick Young époque Lakers.

Jalen Brunson (4,5) :après Passe-Partout, Passe-Temps et Passe-Muraille, découvrez Passe-Paslesdemifinalesetnegagnepasdemédaille.

Tyrese Haliburton (4) : le pire match au pire moment de la part du Nascar d’Indianapolis. Les passes étaient toujours au rendez-vous mais les shoots ne sont pas tombés. Difficile de lui remettre toute la responsabilité sur le dos cependant.

Austin Reaves (6) : comme d’habitude, Austin Reaves a été bon et a tenté ce qu’il a pu. En revanche, on a vu moins de célébrations intempestives sur chaque shoot. Pendant ce temps-là, l’Allemagne, pays d’origine de Reaves, se bat pour l’or.

Bobby Portis (3,5) : deux fautes anti-sportives dans le match pour partir à la douche plus tôt et éviter le regard des spectateurs à la fin du match. On n’arrive pas à savoir si Bobby Portis est un génie ou un bonnet d’âne

Cameron Johnson (5) : a marqué un shoot à 3 points, suffisant pour obtenir la moyenne vu le reste de son mondial.

# Canada

Dwight Powell (5,5) : comme à son habitude, il a joué le rôle de tour de contrôle dans la raquette canadienne. Et si, finalement, DP n’était qu’un fonctionnaire comme les autres, qui se barre une fois ses 35 heures faites ?

Luguentz Dort (5,5) : la Dormance a réussi un gros match défensif encore une fois, et a su marquer quelques shoots pour aider son pays à rapporter le bronze. Du Luguentz dans le texte quoi.

Dillon Brooks (9,5) : le meilleur pote de LeBron est sorti de sa boite au meilleur moment face à Team USA pour ramener la médaille à la maison. Tout simplement infernal, c’était Stephen Curry déguisé en Dillon Brooks aujourd’hui. Toujours avec les mêmes célébrations qui vont avec, il était totalement possédé, et certaines analyses sanguines devraient indiquer une présence de sang dans ses drogues. 39 points inscrits, attendez-vous à l’entendre à chaque coin du globe pendant le reste de l’intersaison

RJ Barrett (7,5) : le gaucher a encore une fois tenu son rang au scoring et a encore sorti une belle partition. On espère qu’il en a profité, car dans moins de deux mois, c’est retour sous les ordres de Tom Thibodeau à jouer 42 minutes par match.

Shai Gilgeous-Alexander (8) : une fois n’est pas coutume, Shai a endossé le costume de lieutenant de Dillon Brooks aujourd’hui. Suffisant pour encore finir avec un bon gros double-double bien crémeux. 31 puntos et 12 passes décisives, la feuille de stats est bien noircie, et le stylo n’a plus d’encre.

Kelly Olynyk (5,5) : a eu le dernier shoot du temps réglementaire et a failli le convertir. Toutefois son apport est encore une fois précieux. On n’aurait pas eu de rab de Dillon Brooks s’il avait marqué son shoot, donc on lui en est reconnaissants.

Nickeil Alexander-Walker (4) : qui a mis un couvercle sur le panier au moment où il tirait de loin ?

Melvin Ejim (5) : petite rentrée tranquille pour lui, pas besoin de donner son carnet de correspondance au professeur principal.

Phil Scrubb et Zach Edey (5) : 2 minutes pour plaire, ils étaient en rendez-vous de speed-dating.

Score final 127 à 118 pour le Canada, qui rapporte une belle médaille de bronze, pas le métal espéré mais une belle page de l’histoire du basket canadien tout de même. Pendant ce temps là, Team USA ne fait plus peur à personne et quitte l’Asie à la place du con. Parce que oui, avant de vouloir être champions du monde, il faudrait penser à être champion d’Amérique du Nord déjà.