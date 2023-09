Les notes de Serbie – Allemagne : Marko Guduric a raté un 3-points, un lay-up et une passe dans les 40 dernières secondes

On aimerait lui tenir la main. Lui glisser au creux de l’oreille qu’il n’y est pour rien, que l’Allemagne était juste trop forte et que – même si converti – son lay-up n’aurait rien changé à la sentence finale. On aimerait, mais on ne peut pas.

Les notes de la Serbie

Nikola Jovic (6) : si Team USA s’est fait sortir, c’est parce que Erik Spoelstra a passé l’entièreté du tournoi à monter une vidéo highlights de Jovic pour douiller Portland. « Yeah yeah Mister Cronin, can you look again this big rebound ? ».

Ognjen Dobric (x) : a joué 163 minutes sur cette Coupe du Monde, pour se blesser après deux minutes de jeu en finale. Les studios DC Comics viennent de racheter les droits de l’histoire de Dobric. Tout est en place pour assister à la naissance d’un antagoniste.

Bogdan Bogdanovic (7,5) : moins bon que “très très bon” mais toujours très bon. Malheureusement, plus qu’une feuille de match, on attend des grands joueurs une présence sur l’entièreté de la finale. Bogdanovic a arrêté quand Schroder a continué. Dommage. Très bientôt, il retournera à sa vie de sous-fifre de Trae Young.

Stefan Jovic (4) : Stefan Jovic est la contrefaçon de Nikola Jovic qui est la contrefaçon de Nikola Jokic. Et comme pour les contrefaçons : plus tu t’éloignes du vrai modèle, moins ça lui ressemble.

Dejan Davidovac (5) : défenseur de métier, joueur sans cheveux et malin, environ zéro gosse souhaitent un maillot floqué à son nom. Et pourtant, Davidovac est père de trois enfants.

Aleksa Avramovic (9) : le faciès d’un mec pas sûr de son coup, fébrile avant de marquer l’histoire. Son visage, crispé et soucieux, n’allait pas avec son 4e quart-temps de grand patron. Aleksa connaissait peut-être déjà le résultat du match avant nous. Ce doit être le même portail spatio-temporel que celui emprunté par Daniel Theis, qui avait 44 ans ce soir.

Marko Guduric (1) : 0/4 à 3-points, 4 ballons perdus et -10 de plus/minus ; le lay-up mal amorti pour ne pas valider le 2+1, un 3-points manqué et une dernière passe en touche. Il ne faut pas lui dire car il pleure déjà, mais Marko Guduric a planté la Serbie en fin de rencontre.

Vanja Marinkovic (5) : joueur d’effectif, 9 points à 3/4 au tir, 1 rebond et 3 fautes, Vanja Marinkovic est une bonne copie qui manque toutefois d’inspiration. Un peu de ganja, Marinkovic ?

Filip Petrusev (6) : quand Dennis Schroder (1m85) le défend au poste, Filip Petrusev (2m11) pense que la meilleure solution est de ressortir le ballon à 3-points. « Je veux bien jouer la finale avec vous, mais l’osthéo m’a dit “pas de contacts avant mardi” ».

Les notes de l’Allemagne

Dennis Schroder (9,5) : le meneur de la Mannschaft a posé un match de patron au moment le plus important du tournoi. Un peu comme quand le produit contre l’acné fonctionne à la veille de la rentrée. Dennis Schrodermatologue. T’sais le gars qui a du mal avec l’humour.

Franz Wagner (8) : élu « Man of the match » par la FIBA, pourtant bien sorti de ce même match dans le 4e quart-temps. Franz Wagner a failli coûter cher aux siens en sabrant Marko Guduric à quarante secondes du terme. Heureusement, il a sabré Marko Guduric.

Daniel Theis (3) : a fait le même match que Marko Guduric mais se trouvait par chance dans l’équipe gagnante. Du coup ? On oublie tout et on soulève le trophée.

Johannes Voigtmann (8) : cet après-midi, Voigtmann a complètement pallié le non-match de Daniel Theis avec lequel il partage la raquette allemande. Deux tirs à 3-points importantissimes dans la construction d’une domination germaine (on n’avait plus de synonymes d’Allemagne), et 8 des 35 rebonds de son équipe. Johannes mérite de jouer dans un plus grand club que Milan. Johannes Bourg.

Andreas Obst (6) : si les Warriors avaient drafté Andreas Obst en 11e choix de la Draft 2011, ils n’auraient pas remporté quatre titres sur la dernière décennie mais cinq. De son côté, Klay Thompson serait actuellement le recordman de 3-points marqués dans l’histoire des Sharks d’Antibes.

Johannes Thiemann (5) : match à 0 point mais des courses et des efforts. Sans Thiemann, le score final aurait été de 83 à 77 pour l’Allemagne.

Moritz Wagner (6) : Moritz Wagner parmi les principaux artisans d’un titre de champion du monde. Celle-là, si un passant nous la sortait dans la rue en 2020 (impossible du coup), c’était coup de crâne et agrippage de col jusqu’à ce qu’il retire.