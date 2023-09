Oh la grosse désillusion pour Team USA ! Les Américains ont perdu face à l’Allemagne, qui est – au passage – très loin d’avoir volé son billet pour la finale. La Germanie a semblé maîtriser ce match où tout lui a souri pendant que les cainris ont pu être dépassés par les événements par moments. C’est Noah Lyles qui doit bien se marrer en ce moment. World Champions of what ? The United States ? Bah non. Envoyez les notes !

# Team USA

Jaren Jackson Jr. (4) : tout de suite plus compliqué d’avoir le même impact lorsque l’on est dans l’impossibilité de glisser un petit chèque dans la poche des statisticiens en charge de compter les blocks. Triple J gît actuellement au sol, rempli de seum et de tristesse.

Mikal Bridges (8 puis 5) : une première mi-temps canon, lors de laquelle on se demandait s’il pouvait être élu meilleur joueur du tournoi. La réponse est oui… si Team USA avait gagné, donc la réponse est non au final. D’autant que Michel Ponts a peu à peu disparu du match en seconde période. On a donc eu un petit Pont.

Josh Hart (5) : il se bat toujours avec ses armes, et dans l’engagement difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Mais comme on ne sait pas trop quoi dire après une telle débâche collective, on va juste dire quoicoubeh.

Anthony Edwards (7) : le tron-pa de cette équipe, c’est bel et bien lui, Ant-Man a tout tenté pour porter sa team à base de tomars et de tirs lointains avec une brouette bien remplie. Mais cette foutue perte de balle dans l’ultime minute du match revenait à faire un château de cartes soi-même pendant de longues heures avant d’envoyer son meilleur low-kick dedans quelques secondes plus tard.

Jalen Brunson (3,5) : des statistiques un peu en trompe-l’œil pour JB qui a plutôt montré que ses initiales étaient celles d’un whisky entrée de gamme. Dépassé par l’impact physique des Allemands, il n’a pas réussi à exister pendant ce match. Pendant ce temps là, Tyrese Haliburton faisait des combats de toupies Beyblade sur le banc avec Walker Kessler.

Tyrese Haliburton (6) : l’un des seuls joueurs impactant côté Américain. Ty est le seul joueur capable de faire courir cette foutue équipe, et de la driver d’une main de maître. Ses gestes ne le montrent pas, mais c’est le chef d’orchestre d’une équipe qu’il fait aller à 1000 à l’heure. Normal pour un type qui joue à Indianapolis.

Austin Reaves (6,5) : très gros game en sortie banc, avec un apport offensif qui a fait du bien. Toutefois, ses multiples célébrations à chaque tir inscrit, semblables à celles d’un joueur qui appuie sur toutes les touches après avoir inscrit un but sur FIFA, deviennent de moins en moins supportables.

Paolo Banchero (3,5) : il pensait probablement qu’il était Italien et donc éliminé de ce Mondial vu son match. Mais non, contrairement aux apparences, Paul Banquier a bel et bien joué ce match avec Team USA, et il avait le goût d’un tiramisu Oreo Nutella. Clairement pas le goût aimé par le pays qui doit fêter son élimination actuellement. Little Italy Mannschaft hey !

Bobby Portis (3) : Portis attaque Groz’yeux. Ce n’est pas très efficace. Mo Wagner attaque bélier. Coup critique. C’est super efficace. Bobby Portis est KO. Team USA n’a plus de Pokémon.

Cameron Johnson (4) : choisissez la meilleure punchline, le gagnant remporte un Mister Freeze : 1.tu sais t’es comme le “ç” de “surf”, t’existes pas. 2. tu sais t’es comme le “h” de “Hawaï”, tu sers à rien.

# Allemagne

Daniel Theis (7) : visiblement inspiré par Morsay, Daniel a été un véritable Gangster 2 Theis encore une fois. Il a fait de Jaren Jackson Jr. son quatre heures et visiblement, l’intérieur teuton avait très faim, il l’a dégusté à volonté, en formule all-inclusive.

Franz Wagner (8) : s’il y a eu du déchet aux tirs de la part de Franzinho, c’est lui qui a d’abord porté l’Allemagne en envoyant des olives de loin et en assurant la défense. Une énergie de tous les instants de la part de l’ailier du Magic qui a fait un film interdit aux moins de 18 ans à son adversaire aujourd’hui. OnlyFranz.

Johannes Voigtmann (6,5) : nul besoin d’en faire trop, mais sa polyvalence et sa dévotion ont sans nul doute été appréciées par la Mannschaft. Faut dire qu’avec un prénom pareil, c’était dessiné d’avance.

Andreas Obst (8,5) : le chef d’orchestre de cette équipe allemande a été au four et au moulin, tantôt pour servir ses potes, tantôt pour allumer la mèche de loin. Si son blaze ressemble à une onomatopée de Taz des Looney Tunes, celles qu’il a déclenchées en mettant la misère à Team USA devaient être bien plus stupéfiantes.

Dennis Schröder (7,5) : on l’avait quitté sur un infâme 4/26 aux tirs (15%) soit plus que le pourcentage des cainris qui savent se situer sur une carte. Aujourd’hui, la Schröde a été bien plus efficace et surtout bien plus clutch. C’est lui qui porte ses cojones en fin de match pour mettre la daronne l’Allemagne à l’abri. Dennis la Malice.

Johannes Thiemann (6) : parfait aux tirs et dans l’engagement aussi. Faut dire qu’avec un prénom pareil, c’était dessiné d’avance.

Isaac Bonga (5,5) : passé par toutes les émotions dans ce match, il a envoyé un contre décisif sur Mikal Bridges avant de prendre sa cinquième faute sur un bête passage en force. La qualif est tout de même en poche, on va pouvoir fêter ça avec une bonne pizza. Kawa-Bonga.

Moritz Wagner (6) : l’autre membre des Wagner Bros a une nouvelle fois été très bon dans son rôle de distributeur de mandales et a même fait parler le toucher sur certaines actions offensives malgré une coiffure aléatoire. Ivan Drago en débardeur.

Maodo Lo (5) : la meilleure boisson du monde.

Score final : 113 à 111 pour l’Allemagne qui gagne le droit d’affronter la Serbie en finale de ce Mondial 2023. L’opposition entre Team USA et son voisin le Canada aura donc bien lieu, mais pas au stade de la compétition où on l’attendait. On attend désormais le tweet de Kurt Helin.