Battus par l’Allemagne 113-111 en demi-finale de la Coupe du Monde ce vendredi après-midi, les Etats-Unis rentreront à la maison sans la médaille d’or. Un nouvel échec après celui du Mondial 2019, qui remet encore une fois en question la suprématie de Team USA.

Pendant que l’Allemagne célébrait comme si elle avait déjà gagné le Mondial, les Américains quittaient le terrain tête basse, conscients de ne pas avoir été à la hauteur de l’événement. Une image qu’on commence à connaître au fur et à mesure que les défaites s’accumulent pour Team USA.

Entre 2008 et 2016, Team USA était invaincue dans une grande compétition internationale.

Voici les équipes qui ont battu les USA depuis :

– La France (2X)

– La Serbie

– La Lituanie

– L'Allemagne

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) September 8, 2023

En 2019, après huit années d’invincibilité dans des grandes compétitions internationales, les Américains étaient tombés dès les quarts de finale (face à la France) pour finalement terminer septièmes de la compétition, leur pire résultat all-time en Coupe du Monde. Quatre années plus tard, Team USA n’a donc pas réussi à effacer cet échec. Au contraire, les States ont encore une fois montré leurs limites face à l’élite internationale.

Steve Kerr, assistant coach en 2019 et aujourd’hui entraîneur de Team USA, est sans doute mieux placé que n’importe qui pour savoir que les Américains peuvent être bousculés par la concurrence. Certaines des plus grandes superstars du basket mondial viennent d’Europe ou d’Afrique, et les équipes nationales à travers le monde sont de plus en plus solides.

“Ces matchs sont difficiles. On n’est plus en 1992 [en référence aux Jeux Olympiques, où la légendaire Dream Team avait explosé tout le monde sans forcer, ndlr.]. Les joueurs sont meilleurs dans le monde entier. Les équipes sont meilleures. Ce n’est pas facile de gagner une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques.” – Steve Kerr, après le match

Le MVP des Finales est Serbe.

Le numéro 1 de la Draft est Français.

Le MVP de saison est camerounais.

La progression de l’année est finlandaise.

La finale du Mondial est Allemagne – Serbie.

La All-NBA 1st Team est grecque, slovène, canadienne et camerounaise avec 1 ricain.

🏀🌍

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 8, 2023

Il y a quelques jours, le patron de Team USA Grant Hill avait déclaré que les adversaires n’avaient plus peur d’affronter les joueurs NBA aujourd’hui. Même son de cloche donc du côté de Kerr, qui – comme Mike Krzyzewski et Gregg Popovich avant lui – n’a pas réussi à emmener les Etats-Unis au sommet lors de sa première grande compétition en tant que head coach.

Si on en connaît qui pointeront du doigt certains choix de Steve Kerr face aux Allemands ainsi que l’horrible performance défensive des States dans cette défaite, la vérité est que Team USA ne peut plus se permettre aujourd’hui d’envoyer autre chose que ses tout meilleurs joueurs pour gagner l’or. Le roster de cette année était sympa, mais quand vous n’avez pas d’expérience FIBA, que vos automatismes sont limités et que vous ne possédez pas de vécu ensemble, y’a des chances qu’une équipe qui possède tous ses ingrédients finisse par prendre le dessus dans un match de 40 minutes.

C’est ce qu’on a vu avec la Lituanie il y a quelques jours. Et c’est surtout ce qu’on a vu aujourd’hui face à l’Allemagne, dans le match à ne pas perdre. Les Américains arriveront-ils à tirer les leçons de cet échec ?