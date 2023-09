Comme à son habitude sitôt le trophée filé aux vainqueurs, la FIBA a dévoilé le meilleur 5 de la Coupe du Monde 2023. Dennis Schröder, Luka Doncic, Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander et Bogdan Bogdanovic sont nommés, Luka est bien heureux et les intérieurs aux abonnés absents.

⭐️ All-Star Five of FIBA World Cup 2023!

🇩🇪 Dennis Schröder

🇨🇦 Shai Gilgeous-Alexander

🇺🇸 Anthony Edwards

🇷🇸 Bogdan Bogdanovic

🇸🇮 Luka Doncic#FIBAWC pic.twitter.com/l3eQJrn6JO

Dennis Schröder est évidemment dans l’équipe en tant que MVP de la Coupe du Monde et champion du Monde. Le garçon a eu de la glace dans les veines durant toute la compétition (hormis en quart face à Lettonie) et a géré les phases finales en IMMENSE patron de ce collectif allemand désormais doré. On ne peut pas vraiment en dire autant pour Luka Doncic qui, malgré des performances de mammouth, s’est mangé quand même trois simili branlées quand les matchs couperets sont arrivés, mais Luka est tellement fort qu’il a forcément sa place dans ce 5.

Living la vida Luka 😳#FIBAWC x #WinForSlovenia pic.twitter.com/urp2I8l6b6

Les deux nord-américains Shai Gilgeous-Alexander et Anthony Edwards sont eux aussi dans ce 5 et c’est bien mérité. Soyeux au possible tout au long du Mondial, SGA était sûrement le joueur le plus smooth de cette compétition. Pour ANT on est dans un autre registre, le buffle du Minnesota a dominé physiquement tous ses adversaires mais n’a pas eu le leadership nécessaire pour emmener son équipe sur le podium.

Shai, oh my lord. 😳#FIBAWC pic.twitter.com/E7yYfpiDlp

Enfin, Bogdan Bogdanovic complète ce 5, car l’esthète serbe d’Atlanta échoue aux portes du titre mais aura réalisé une compétition XXL où – sans un nombre incalculables de cadres – il a porté tout un pays sur ses épaules. Hormis sa deuxième mi-temps en finale contre l’Allemagne, il n’y a rien à jeter dans ce Mondial pour Bogi, sèche tes larmes bonhomme, tu as été immense.

HEY WORLD.

BOGDAN BOGDANOVIC IS BALLING.#FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 pic.twitter.com/pnRUzOEFSw

Vous aurez remarqué qu’aucun intérieur ne compose cette équipe de All-Star, peut-être un hommage au roster américain qui était venu en Asie avec un secteur intérieur léger, à moins que le jury n’ait été à ce point dégoûté du basket par Rudy Gobert qu’il a préféré ne voter pour aucun pivot. Plus sérieusement, Nikola Milutinov, le pivot serbe, aurait pu mériter un hommage pour le boulot abattu dans les raquettes d’Asie mais sa toute petite finale lui aura été fatale.

The two best teams in the world. 🏆🥹#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/MiV2PEyRAr

