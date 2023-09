La Coupe du Monde 2023 étant désormais terminée, les récompenses individuelles tombent au compte-gouttes. Parmi elles : le titre de meilleur espoir de la compétition. Un titre qui revient au jeune meneur de l’Australie Josh Giddey.

Quelque part, du côté d’Oklahoma City, on a le sourire aujourd’hui.

Alors que la superstar du Thunder Shai Gilgeous-Alexander vient de boucler sa campagne XXL avec une dernière masterclass face à Team USA, Josh Giddey a lui été élu meilleur espoir de la Coupe du Monde 2023.

Shone bright in his first World Cup ✨

🇦🇺 Josh Giddey is Wanda Rising Star of FIBA World Cup 2023!#FIBAWC pic.twitter.com/MMz0U1sCKl

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

Pour sa première participation dans un Mondial, le jeune meneur d’OKC (20 piges seulement) a brillé avec l’Australie : 19,4 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne (pour 3,6 turnovers) sur l’ensemble de la compétition, le tout à 54% de réussite au tir. Si les Boomers ont terminé leur Mondial avec une élimination décevante en deuxième phase, difficile de ne pas saluer les performances individuelles de Giddey, qui a pris le rôle de chef d’orchestre de la sélection (meilleur scoreur et passeur).

“Le basket FIBA est différent de la NBA. J’ai eu besoin d’un peu de temps pour m’ajuster, mais au bout d’un moment on s’y habitue. Pour moi, c’était la première fois où j’ai pu goûter au basket international chez les grands.” – Josh Giddey, via BasketNews

Josh Giddey a évidemment encore beaucoup de choses à apprendre, et beaucoup d’expérience à acquérir avec la sélection nationale. Ça tombe bien, dès l’année prochaine, il y a les Jeux Olympiques de Paris. L’Australie a réussi à décrocher son ticket pour les JO et reviendra avec le couteau entre les dents à Paname.

Avec Giddey en chef de file.