Arturs Zagars dans le radar de plusieurs franchises NBA ?

Véritable révélation de la Coupe du Monde 2023, Arturs Zagars va vite être un homme courtisé. Libre de tout contrat, le meneur letton serait dans le viseur de clubs d’EuroLeague mais aussi.. de franchises NBA.

On sait que les compétitions internationales peuvent parfois ouvrir des portes en club et Arturs Zagars est en train de donner sens à cette phrase. Au sein d’une équipe de Lettonie qui a séduit tous les observateurs, Zagars a tiré son épingle du jeu, régalant match après match entre belles perfs au scoring et caviars pour les copains. Avec 12 points (plus de 40% à 3-points) et plus de 7 passes en seulement 25 minutes par match, Arturs Zagars a sans conteste marqué les esprits.

Le natif de Riga s’est d’ailleurs permis d’inscrire son nom dans les livres d’histoire de la Coupe en réalisant pas moins de 17 passes décisives face à la Lituanie. Il efface ainsi des tablettes Toni Kukoc, l’ancienne star de la Croatie passée par les Chicago Bulls. Forcément, de telles performances ne pouvaient pas passer inaperçues, surtout que le joueur est sans contrat et donc libre de rejoindre l’équipe de son choix !

Selon les sources de BasketNews, plusieurs clubs d’EuroLeague seraient venus aux renseignements mais aussi des équipes NBA !

Si aucun nom n’a été avancé, Zagars recevra peut-être un coup de fil de la part d’un GM pour décrocher potentiellement un contrat. Son coéquipier Davis Bertans, lui-même en NBA depuis un certain nombre d’années désormais, pense sincèrement que son jeune compatriote a tout pour réussir dans la Grande Ligue.

[sur les chances de Zagars de pouvoir jouer en NBA, ndlr] “Honnêtement, oui” “Je pense qu’il y a de bonnes chances. Tout est une question de timing, de chance et d’opportunité. Tout peut arriver si vous vous retrouvez au bon endroit au bon moment. Il a toutes les armes pour y parvenir” “Il est impitoyable, comme vous pouvez le voir. Ils mettent leur meilleur défenseur sur lui tous les soirs, et il continue de nous porter”

Si Zagars reçoit une offre d’une équipe NBA, ça ne devrait pas tarder puisque la reprise de l’entraînement est prévue pour la fin du mois de septembre.

