La Coupe du Monde de basket 2023 est désormais dans le rétro et si l’on switchera très vite sur TrashTalk sur la série préférée de ton joueur préféré, les vrais savent, il est l’heure de faire les comptes, de mettre des noms de pays en face de numéros. Messieurs, Mesdames, voici le classement final de cette Coupe du Monde !

1. Allemagne

2. Serbie

3. Canada

4. Team USA

5. Lettonie

6. Lituanie

7. Slovénie

8. Italie

9. Espagne

10. Australie

11. Montenegro

12. Porto Rico

13. Brésil

14. République Dominicaine

15. Grèce

16. Géorgie

17. Soudan du Sud

18. France

19. Japon

20. Égypte

21. Finlande

22. Nouvelle-Zélande

23. Liban

24. Philippines

25. Mexique

26. Angola

27. Côte d’Ivoire

28. Cap Vert

29. Chine

30. Venezuela

31. Iran

32. Jordanie

En gras les nations qui participeront aux JO de Paris 2024, toutes les autres (sauf de 28 à 32) joueront le TQO pour y parvenir.

Voilà donc la liste finale, le classement auquel il faudra vous référer pour déterminer si oui ou non votre pays a réussi sa Coupe du Monde 2023. On vous voit vous, là, qui faites la gueule, désolé mais c’était un peu fait exprès, comme une petite piqûre de rappel.

Un très haut niveau mondial qui se partage encore et toujours entre les continents américains et européens, des déceptions et de fabuleuses surprises. Allez, on imprime ça en A4, on s’y placarde dans le bureau pour ne jamais oublier, et on taffe en vue de 2024 ?