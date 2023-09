Impressionnant au premier tour de la Coupe du Monde, le Canada entamait sa seconde phase cet après-midi face au Brésil. L’objectif ? Rester invaincu et profiter du trou d’air de l’Espagne pour prendre une option sur la première place de son groupe. Au lieu de ça, la bande à Shai Gilgeous-Alexander est tombée 69-65, et se retrouve tout d’un coup dans une situation tendax en vue des quarts de finale.

Ce Mondial 2023 est décidément rempli de surprises.

Alors que le Canada et l’Espagne pouvaient tous les deux décrocher leur qualification pour les quarts de finale dès aujourd’hui, les deux favoris ont appris que rien n’était facile dans une seconde phase de Coupe du Monde. Après la défaite surprise de la Roja face à la Lettonie, les Canadiens sont tombés à leur tour face à des Brésiliens qui ont prouvé qu’ils n’étaient pas là par hasard.

Les bourreaux du Canada ? Bruno Caboclo d’abord, auteur de 19 points (7/13 au tir) et 13 rebonds en 30 minutes. Yago Santos ensuite, le petit meneur qui a envoyé 10 caviars à ses copains avant de planter les paniers de la mort dans le money-time pour créer l’écart.

YAGO 🇧🇷#FIBAWC x #WinForBrasil pic.twitter.com/XOBlTCmqmA

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 1, 2023

Mais cette victoire cruciale, le Brésil est surtout allé la chercher collectivement, avec des contributions venant de tous les côtés et une belle capacité à faire déjouer un adversaire plus talentueux sur le papier. Domination au rebond, rythme de jeu en leur faveur, intensité, résilience, voilà les ingrédients qui ont permis aux Brésiliens de créer l’un des plus gros upsets de cette Coupe du Monde en 2023. Une nouvelle victoire face à la Lettonie au prochain match leur ouvrirait même les portes des quarts de finale !

En face, les 23 points de Shai Gilgeous-Alexander n’ont pas suffi, ni les 17 de Luguentz Dort en sortie de banc. Connaissant encore une fois un retard à l’allumage, les hommes de Jordi Fernandez ont montré des limites inquiétantes en matière d’exécution offensive, avec seulement 13 points marqués dans le quatrième quart-temps (24-13 pour le Brésil sur la période). Ils n’ont pas réussi à imposer leur puissance athlétique et ont méchamment vendangé au tir (33%, dont un vilain 8/30 de loin). Dans le jargon, on appelle ça un vrai trou d’air, qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour la suite.

IT'S THE DAY OF UPSETS IN JAKARTA! 🤯#FIBAWC x #WinForBrasil 🇧🇷

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 1, 2023

Avec cette défaite, le Canada possède aujourd’hui le même bilan (3 victoires – 1 défaite) que l’ensemble des trois autres équipes de son groupe, à savoir l’Espagne, la Lettonie et le Brésil. Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? Que les Canadiens seront éliminés du Mondial en cas de défaite lors de leur prochain match. Et devinez quel est l’adversaire de SGA et ses copains dimanche ? L’Espagne.

Bon courage les gars…