Pour la troisième fois consécutive, l’Équipe de France féminine de basket 3×3 s’est imposée dans une étape des World Series. Après Marseille et Clermont c’est Orléans qui a vu triompher les filles de Yann Julien, et c’est plutôt bon signe à un mois des Jeux Olympiques !

Drôlerie du basket 3×3, la finale de ce World Series opposait ce soir l’Équipe de France à… Clermont-Ferrand, sorte d’EDF bis, parfait pour taffer les automatismes et montrer – s’il le fallait – que la France fait bel et bien partie des meilleurs pays au monde en matière de 3×3. Laetitia Guapo, Marie-Eve Paget, Myriam Djekoundade et Marie Mané pour l’EDF, Eve Wembanyama, Marie Michelle Milapie, Noémie Brochant et Camille Droguet pour Clermont, et donc cette grande fête du 3×3 français au plus haut niveau mondial, alors que la concu s’était retrouvée dans les cordes tout au long de la journée.

En demi les Canadiennes de la n°1 mondiale Katherine Plouffe n’avaient pas existé face aux Bleues, alors que les Italiennes parlentsans doute encore avec les mains après leur défaite contre Clermont. La finale ? Du Britney dans les enceintes, Marie Mané in the bank au lancer avec la planche, Marie Mané et Myriam Djekoundade qui se télescopent mais le ballon qui rentre quand même, comme un symbole voulant dire que ces filles là sont dans une dynamique de winneuses en ce moment. Laetitia Guapo baseline reste la valeur la plus sûre en bourse actuellement, à moins, peut-être, que ce ne soient les paniers lointains de Marie-Eve Paget, à créditer d’une énorme finale et du shoot de la gagne, alors que les filles de Clermont avaient clairement dominé 90% du match

Au final il semblerait que tout le monde sorte ravi et grandi de cette étape orléanaise, l’avant-dernière avant les Jeux. On retrouvera tout ce petit monde à Bordeaux les 9 et 10 juillet, au lendemain de… l’annonce des quatre filles qui représenteront la France à Paris cet été. Une chose est sûre messieurs mesdames, cette équipe ira chercher l’or olympique.

BIG TIME BUCKET FOR WEMBANYAMA! 🥶

France 🇫🇷 is your #3x3WSOrleans Champions!

🎉 Congratulations France!

