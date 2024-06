La Draft NBA est dans seulement cinq jours et on commence à y voir plus clair sur la manière dont cette dernière pourrait se dérouler le 26 juin prochain. S’il y a toujours de l’incertitude autour du premier choix, le prospect français Alexandre Sarr semble se diriger vers les Washington Wizards en numéro 2.

Longtemps considéré comme l’un des grands favoris pour être pick numéro 1 à la Draft NBA 2024, Alexandre Sarr s’éloigne visiblement d’Atlanta. On rappelle que le prospect français n’a pas réalisé le moindre workout avec les Hawks, et ces derniers semblent plutôt hésiter entre le Frenchie Zaccharie Risacher et le pivot d’UConn Donovan Clingan.

C’est en tout cas ce qu’indique l’expert Draft d’ESPN Jonathan Givony, qui a ajouté que “Sarr aux Wizards en numéro 2 est quasiment un lock” (autrement dit une certitude).

Went on Sportscenter with @KevinNegandhi to talk NBA draft, breaking down where Stephon Castle, Donovan Clingan, Zaccharie Risacher and Alex Sarr might end up and what NBA scouts like about them. pic.twitter.com/AhGz1iorg7

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 21, 2024

Givony n’est pas le seul à mettre en avant ce scénario. Jake Fischer de Yahoo Sports indique également que les Wizards sont prêts à jeter leur dévolu sur Sarr, qu’ils ont observé minutieusement tout au long de l’année en Australie.

Si cela se confirme jeudi prochain, Alexandre Sarr rejoindra le Français Bilal Coulibaly à Washington D.C. pour former un duo franco-français bien sympathique. Sarr arriverait également dans une équipe en pleine reconstruction et où c’est pas loin d’être le désert dans la raquette (encore plus après le départ de Daniel Gafford en février dernier). De quoi obtenir peut-être plus de responsabilités qu’à Atlanta, une équipe avec plus de talent et plus d’attentes.

Beaucoup de choses peuvent évidemment encore changer d’ici à jeudi prochain, Atlanta pouvant notamment décider de trader son premier choix. Mais à l’heure de ces lignes, Alexandre Sarr semble destiné à rejoindre la capitale.

