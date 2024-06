Nico Harrison (Mavs) : “Tout le monde doit progresser de 10 à 15%, Luka Doncic inclus”

Après la déception accompagnant la défaite en Finales NBA, les Mavericks de Luka Doncic regardent déjà vers l’avenir. Le manager général Nico Harrison a donné le ton pour la saison prochaine lors de sa dernière conférence de presse.

Cette saison, les Mavericks ont réalisé un énorme jump pour passer d’une équipe qui a raté le play-in tournament en 2023 à une équipe qui joue les Finales NBA 2024. La question qui se pose désormais, c’est la suivante : comment continuer à progresser pour gravir la dernière marche ?

Le manager général Nico Harrison semble vouloir jouer sur la continuité, et sur la capacité du groupe actuel à progresser individuellement comme collectivement (via Dallas News/ESPN).

“Tout le monde devra revenir en étant 10 à 15% meilleur que cette saison.”

Tout le monde ? Même Luka Doncic ?

“On n’en serait pas là sans Luka, c’est important à dire. Mais on n’arrivera pas là où on veut arriver sans la meilleure version de Luka. […] Il va devoir réfléchir à comment il peut atteindre son meilleur niveau, comment il peut progresser de 10 à 15%. Mais je pense qu’il va revenir en étant prêt à combler ses points faibles.”

C’est quoi les points faibles d’un mec qui reste sur une saison à 34 points – 9 rebonds – 10 passes et qui a terminé sur le podium de la course au MVP ? On l’a vu en Finales NBA, en particulièrement au Game 3 : le manque d’intensité sur le plan défensif, des difficultés à gérer sa frustration face aux arbitres, la fatigue qui prend le dessus au mauvais moment. Qu’on le veuille ou non, Luka Doncic doit revenir plus fort pour aider Dallas à aller au bout. Et c’est une bonne chose que Nico Harrison le mette devant ses responsabilités tout en soulignant l’importance qu’il possède dans la franchise texane.

Parce que oui, ne l’oublions pas, les Mavericks sont là avant tout grâce à Luka. Il porte la franchise sur ses épaules soir après soir, il continue à jouer malgré les bobos, et a montré en Playoffs des progrès sur le plan défensif et dans sa capacité à contrôler sa frustration. C’est d’ailleurs pour cette raison que son Game 3 était si décevant : il est retombé dans ses travers quand Dallas avait le plus besoin de lui. Néanmoins, cela laisse l’espoir de voir un Luka Doncic qui revient encore plus fort dans un an (physiquement, mentalement), utilisant la défaite contre Boston en Finales comme motivation.

Luka Doncic (25 ans) fait partie de ces phénomènes générationnels dont on attend beaucoup. Dont on attend le meilleur. À lui de répondre au challenge, aux critiques, comme les plus grands passés avant lui.

__________

Sources texte : Dallas News / ESPN