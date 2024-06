Les images de la parade des Boston Celtics, champions NBA 2024 !

Ce soir c’était la traditionnelle parade des champions NBA, et après quelques jours à festoyer du côté de… Miami, les Boston Celtics avaient ramené la Coupe à la maison !

Jayson Tatum avait lancé les hostilités en adressant sa plus belle punchline à l’attention des fans du Heat, et la fête a ensuite, évidemment, battu son plein. Derrick White était passé chez le dentiste, casquettes, cigares et grosses boutanches se succédaient sur les chars fendant la foule. Pas de JR Smith torse nu ici, le Bostonien sait se tenir, mais des images qui resteront évidemment gravées dans l’histoires des joueurs et des fans de la franchise qui est redevenue la plus titrée de toute l’histoire de la NBA. Retour en quelques images sur la grosse teuf de la semaine !

GÉNÉRAL HAUSER 🫡🫡🫡 pic.twitter.com/dEao6ryjnK

C’est bon, il a réparé les chicots ! pic.twitter.com/V5UBXkUCWf

Poke @JoelEmbiid https://t.co/BFZLjEc8aQ

La vue de la parade via Payton Pritchard : pic.twitter.com/OmkwXBK8nR

pic.twitter.com/nO7UMOB8jZ

Le t-shirt de Mazzulla 💚 pic.twitter.com/EnQVWHEYO4

“Luka would be complaining about the traffic” 💀 pic.twitter.com/cVJJg3c8XR

Scalabrine : « Vous avez été souvent à Miami lors de grandes batailles sur les parquets, est-ce que ce trip (pour célébrer le titre mercredi) était plus facile ?

Tatum : « Ils sont toujours faciles. »

pic.twitter.com/Qu8SggQ9ZO

First glimpse at Banner 18 pic.twitter.com/wKV9CDod6n

pic.twitter.com/iqUeTtlriR

pic.twitter.com/vv1yKDxljx

