Avant d’être nommé nouveau coach des Los Angeles Lakers, J.J. Redick a beaucoup fait parler de lui à travers ses apparitions médiatiques, que ce soit sur ses podcasts ou à la télévision. Il y a deux mois, il a même snobé Anthony Davis au moment de voter pour les All-Defensive Teams.

J.J. Redick l’a dit, Anthony Davis représente une pièce centrale de son nouveau projet en tant qu’entraîneur des Lakers. C’est donc avec ironie qu’on découvre, ou redécouvre, qu’il a laissé AD de côté au moment de choisir les dix joueurs composant les deux NBA All-Defensive Teams de la saison 2023-24.

Petit rappel des sélections de Redick :

First Team : Alex Caruso, Herb Jones, Rudy Gobert, Victor Wembanyama, Bam Adebayo

Second Team : Derrick White, Kentavious Caldwell-Pope, Jarrett Allen, Jalen Suggs, Shai Gilgeous-Alexander

Cela n’a pas empêché Davis d’être sélectionné dans la meilleure équipe défensive de la saison, mais on se dit qu’AD pourrait demander une petite explication à son nouveau coach quand il posera ses valises à Los Angeles. On rappelle que Davis n’avait pas apprécié de se faire snober dans la course au DPOY, déclarant sans sourciller : “La Ligue ne m’aime pas, je suis le meilleur défenseur NBA”.

Gave us his 3 dpoy candidates and his 10 all-defense selections and never once mentioned the name Anthony Davis. That’s embarrassing @jj_redick https://t.co/fe5vb2iMVD

— BRENT (@BHibbitts32) April 16, 2024

En tant que pur analyste qui n’était pas encore devenu le coach des Lakers, J.J. Redick était évidemment libre de choisir les joueurs qu’il voulait pour ses équipes All-Defense, encore plus sur son propre podcast. Mais quand vous êtes une personnalité médiatique, que vous partagez un podcast avec LeBron James et que vous venez d’obtenir l’un des postes les prestigieux de la NBA, il faut s’attendre à se faire scruter sur vos propos présents comme passés. Juste ou injuste, c’est un peu la vie que J.J. Redick a choisie.

Redick pourra néanmoins se rattraper auprès d’Anthony Davis en lui disant qu’il a voté pour lui pour une place dans la All-NBA Third Team. C’est déjà ça…

__________

Source texte : podcast J.J. Redick