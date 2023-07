Bleacher Report classe Domantas Sabonis en première position des joueurs NBA… les plus surcotés

Quand l’actualité NBA est aussi creuse que dans la Creuse, quoi de mieux que de plonger tête la première dans les débats inutiles et propres à l’été. A condition de le faire délicatement, sous une pluie de réflexions certes douteuses – mais subtilement maquillées en arguments. En ce point, Bleacher Report a encore du mal.

S’il nous fallait dresser un Top 5 des joueurs NBA les plus surestimés par le public, ceux dont les accomplissements ne sont pas à la hauteur de leur réputation – ni de leur salaire -, il nous faudrait probablement plusieurs jours pour bâtir une réflexion solide et rendue légitime par des recherches approfondies. Du temps qu’a oublié de prendre Grant Hughes, rédacteur pour Bleacher Report, et auteur – ou coupable, au choix – d’un article intitulé « Ranking the Most Overrated NBA Players ». Voici sa liste. Elle est bien entendu exhaustive. Encore heureux.

5e : DeMar DeRozan

4e : Kawhi Leonard

3e : Jonas Valanciunas

2e : Dillon Brooks

1e : Domantas Sabonis

Il convient maintenant de disséquer les arguments présentés par Grant Hugues : quelles motivations pour qualifier Domantas Sabonis de surcote n°1 dans la NBA actuelle ? Il est pourtant, à notre sens, l’un des joueurs les plus importants dans l’histoire récente (comme moins récente) de Sacramento. Mais voilà, Grant Hugues revient sur les derniers playoffs et pointe du doigt l’impact inexistant du Lituanien sur la série Kings – Warriors. « Cette série a basculé en partie sur l’incapacité de Sabonis à tirer depuis le périmètre, à mettre le ballon au sol ou à défendre le cercle ». Trois lacunes qui selon lui, « importaient beaucoup moins pendant la saison régulière, lorsque les adversaires n’ont pas étudié et forcé le pivot des Kings à sortir de sa zone de confort ». La suite de l’argumentaire ? C’est tout. Grant Hugues se suffit malheureusement d’une seule série de playoffs pour adonner l’un des qualificatifs les moins élogieux au fils d’Arvydas – et effacer l’entièreté d’une saison régulière de très haut niveau. « Pour compliquer les choses », dit-il, « les Kings ont accordé à Sabonis une prolongation de contrat qui lui rapportera 217 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. C’est un contrat max pour un joueur dont les minutes en playoffs contre Golden State ont coïncidé avec un plus/minus de -9,5 ». Encore un appui sur cette fameuse série, et encore un appui trop light. Les cinq joueurs titulaires de Sacramento ont terminé la série avec un plus/minus négatif. Peut-on définir un joueur sur sept rencontres, lorsque ce dernier a permis à sa franchise de retrouver les playoffs pour la première fois depuis 2003 ? Ça fait très culture de l’instant. Quitte à sortir la sulfateuse pour tirer sur un intérieur décevant en playoffs, Jarrett Allen aurait pu lui aussi figurer dans ce classement.

La présence de Dillon Brooks en seconde position va dans le sens de la tendance : mal-aimé d’une Ligue entière, qui sera tout de même payé 20 millions par saison à Houston. L’ailier a disputé 345 matchs dans sa carrière NBA, les 345 sous le maillot des Grizzlies – dont 318 en qualité de titulaire. S’il sort par la porte de la raillerie et de la potence médiatique, il ne faut pas oublier qu’il a été l’un des piliers de la reconstruction de Memphis.

Les mentions de Kawhi Leonard et DeMar DeRozan ont leurs raisons. Des blessures à répétition pour l’un, l’incapacité à qualifier son équipe en playoffs pour l’autre. Là où l’on comprends moins, c’est pour Jonas Valanciunas. Troisième joueur le plus surcoté de NBA avec “seulement” 15 millions de dollars par saison ? L’intérieur lituanien n’a jamais revendiqué un statut de All-Star. Il est un intérieur d’appui, capable d’amener du spacing au système de la Nouvelle-Orléans. Alors, que lui vaut ce déclassement ? Des lacunes qui peuvent « discrètement réduire les chances de succès de son équipe ». Sa défense sur pick-and-roll est largement pointée du doigt, avec 65,3% de réussite pour ses adversaires directs lorsqu’ils sont proches du panier. « Le second pire total parmi les joueurs qui ont défendu au moins 450 tirs proches du panier ». Ça s’entend et ça se défend. Loin de nous l’idée de comparer bêtement – c’est pourtant ce que nous allons faire – mais Jusuf Nurkic, qui sera payé plus de 19 millions de dollars sur sa dernière année de contrat, ne mériterait-il pas davantage une place dans ce classement ? On laisse ça au vent, mais on sait ce que Damian Lillard en pense.