Mac McClung va essayer de décrocher une place dans le roster 2023-24 du Magic

Ça c’est une info qui a du jump. C’est aussi une info avec laquelle on ne sait pas trop quoi faire, mis à part tenir le discours classique du « on lui souhaite bonne chance même si on sait pertinemment qu’il ne percera pas avec l’équipe première ! ». Mauvais sarcasme, oui.

Bonjour, je suis MacMcClung, vous m’avez sûrement vu au Slam Dunk Contest 2023 organisée par la multinationale « NBA », ou alors sur… ouai non, juste-là en fait.

On vanne, mais tous les joueurs de « seconde zone » ne sont pas capables d’inscrire 44 points dans une rencontre de G League. C’est ce qu’a réalisé MacMcClung en novembre 2022 face aux Raptors 905. Et alors forcément, quand une individualité se démarque dans l’antichambre – et se montre capable de coups de foudre sur le All-Star week-end, les scouts NBA lui mettent le grapin dessus. D’après les informations de Shams Charania pour The Athletic, Mac McClung et le Magic d’Orlando ont paraphé un contrat dit « partiellement garanti ». En gros, l’arrière aux mollets de feu va prendre part au camp d’entraînement de la franchise floridienne, dans l’espoir d’y décrocher un spot pour la saison NBA.

Mais Orlando dispose déjà de ses 15 joueurs sous contrat, dont le seul non garanti est celui de… Jonathan Isaac. Il n’est toutefois pas impossible que ce dernier se fasse couper. Tout dépendra de son état de forme à la rentrée du Magic. En tout cas – et c’est là que McClung visera – une place sous two-way contract n’est pas occupée.

Le truc, c’est qu’il n’est pas le seul à ambitionner ce spot. Selon Chris Haynes de Bleacher Report, le Magic a également convié Trevelin Queen a son camp d’entraînement. Balancé au vent, le blaze fait quelconque : il est en réalité le MVP de la saison 2021-22 de G League. Là où McClung peut se démarquer, c’est sur sa forme récente – une saison à 20 points et 5 passes de moyenne dans les jambes – ainsi que sur son jeune âge. Oui, 24 ans face aux 26 de Trevelin Queen, ça laisse plus de place au process. Maintenant, si l’on parle de forme récente, Trevelin Queen sort d’une saison à 23 points, 6.5 rebonds et 4.5 assists de moyenne en G League. De quoi augurer une rivalité foudroyante, enveloppée dans l’écharpe en laine – douce et réconfortante – d’une reprise.

Welcome to the Orlando Magic, Mac McClung 🔥 pic.twitter.com/4WUYvoaP1s

— Basketball Forever (@bballforever_) August 23, 2023