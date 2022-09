Il y a quelques jours, on avait sorti la liste des grands noms toujours sans équipe à trois semaines du début de la saison régulière. Blake Griffin en faisait partie, mais on peut désormais le retirer. Ce vendredi, l’ancien visage des Clippers a trouvé un accord avec les Celtics.

La nouvelle a été annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN en fin d’après-midi : direction Boston donc pour Blake Griffin, pour un an avec un salaire full garanti. Le Woj n’a pas précisé le montant de ce dernier mais il ne fait aucun doute qu’on part sur le minimum vétéran pour Blakounet. Alors que le camp d’entraînement vient de débuter et que les matchs de pré-saison se profilent à l’horizon, on s’attendait plus ou moins à un mouvement des Celtics après la grosse blessure de Danilo Gallinari et l’absence prolongée du pivot Robert Williams III pour le début de saison. Plusieurs rumeurs avaient d’ailleurs fuité ces derniers jours et dernières semaines, comme celles mentionnant une potentielle arrivée de Carmelo Anthony, ou même de LaMarcus Aldridge et Dwight Howard. Finalement, c’est donc vers Blake Griffin que le boss des opé basket de Boston Brad Stevens a décidé de se tourner, offrant ainsi une nouvelle opportunité à l’ancien Clipper pour jouer le titre et montrer qu’il n’est pas cramé.

La question qu’on se pose, c’est que peut encore apporter Blake Griffin aujourd’hui à une équipe qui joue le titre comme Boston ? Il n’a peut-être « que » 33 ans mais semblait en bout de course la saison dernière dans l’univers chaotique des Nets. Si l’on excepte quelques rares fulgurances, Blakounet a pas mal galéré à Brooklyn et a même enchaîné les DNP (Did Not Play) en fin de saison. Ses stats en 2021-22 ? 6,4 points et 4,1 rebonds à 42% au tir en 17 minutes par soir, ce qui représente ses plus faibles chiffres en carrière et une production bien en deçà de ce qu’il avait montré rien que la saison précédente chez les Nets. On se rappelle encore de ses Playoffs 2021, où il avait aidé Kevin Durant à pousser les futurs champions de Milwaukee dans leurs derniers retranchements en apportant une aide précieuse dans son costume de role player. C’est ce Blake Griffin que les Celtics espèrent récupérer aujourd’hui pour combler les absences et aider Boston à jouer une nouvelle fois les premiers rôles au sein de la Conférence Est. Son expérience sera en tous les cas précieuse et on peut attendre de lui qu’il donne tout pour tenter d’obtenir cette première bague de champion NBA qu’il était venu chercher chez les Nets.

Alors que les Celtics essayent tant bien que mal de préparer leur saison malgré les coups durs et l’affaire Ime Udoka qui plane évidemment au-dessus de la franchise, ils ont décidé de miser sur Blake Griffin pour compléter leur roster. On verra quel rôle et le nombre de minutes que lui donnera le nouveau coach Joe Mazzulla derrière Al Horford et Grant Williams, mais en tout cas c’est une belle opportunité à saisir pour Blake.

