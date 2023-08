Diana Taurasi devient la première joueuse à enregistrer 10 000 points en WNBA

C’était cette nuit, c’était l’histoire, c’était Diana Taurasi. Match contre le Dream d’Atlanta, “simple” tir à 3-points en catch-and-shoot, et la guard de Phoenix franchit la barre jamais atteinte des 10 000 points en WNBA.

À l’heure où la NBA blanchit sa campagne, la ligue féminine, elle, bat son plein. Diana Taurasi, joueuse légendaire du Phoenix Mercury – et accessoirement 1er choix de la Draft WNBA 2004 – vient de passer la barre des 10 000 points en carrière. Un pallier qu’elle est la première à franchir ! Taurasi avait besoin de 18 points pour atteindre les 10 000 unités : cette nuit, elle a rendu une copie XXL avec… 42 points. Le Dream d’Atlanta s’est mangé un ours. L’art et la manière, voilà voilà. L’autre joueuse la plus proche des 10 000 points ? Tina Thompson, retraitée en 2013 et “seulement” à 7 488 points au compteur. Autant dire que Diana Taurasi – ainsi meilleure scoreuse All-Time – n’est pas proche de la passation. Arrivée en WNBA à 22 ans, elle porte désormais ses 41 printemps. La retraite ? Pas maintenant. Malgré la saison catastrophique du Phoenix Mercury – qui ne disputera pas les Playoffs – la coéquipière de Brittney Griner n’envisage toujours pas de raccrocher les sneakers. Et pour cause : elle est encore 18e meilleure marqueuse de WNBA, avec 17.4 points par match. Bien partie pour pulvériser la barre des 10 000 unités, donc.