La pépite espagnole Aday Mara rejoint officiellement UCLA

C’est officiel, UCLA vient d’annoncer l’arrivée d’Aday Mara dans son université la saison prochaine. Le jeune prodige espagnol aux mensurations hors-normes quitte Saragosse pour les USA où il évoluera en NCAA.

C’était dans les tuyaux depuis quelques temps, c’est désormais officiel. Aday Mara, intérieur espagnol né en 2005 et aux mensurations “Wembanyamesques” (2m21), démarre son rêve américain en rejoignant UCLA. Talent brut formé de l’autre côté des Pyrénées, Aday évoluait jusqu’alors à Saragosse en Liga Endesa où il grattait en moyenne une grosse dizaine de minutes de temps de jeu.

Le gamin de 18 ans n’a pas passé son été à Salou ni à Lloret Del Mar mais bien sur les parquets (un peu glissants) de l’Eurobasket U18, où il a conduit son équipe jusqu’en finale avant d’échouer aux portes du titre continental face aux serbes (71-81). À titre personnel, Aday a été particulièrement bon des deux côtés du terrains avec 14 points, 9 rebonds, 2 passes décisives et 2,7 contres de moyenne sur la compétition.

En bref, un géant promis à un grand avenir et qui va continuer sa progression dans l’une des plus grandes universités américaines. Aucun doute sur le faits que les Bruins continueront à polir ce joyau avant qu’il ne s’envole peut-être, plus tard, vers la Grande Ligue.