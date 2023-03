La nuit dernière, le Sweet 16 de la March Madness a été lancé avec quatre matchs dont un UCLA – Gonzaga qui a offert son lot d’émotions, avec un game-winner marqué dans les ultimes secondes. Retour sur le scénario fou de cette partie, en attendant les quatre prochaines rencontres de ce vendredi soir.

“C’était comme dans un film.”

Voilà comment Julian Strawther, l’arrière de Gonzaga, a résumé sa soirée d’hier. Un film dans lequel il est le héros, où il plante le 3-points de la gagne dans les dernières secondes pour permettre à son équipe de se qualifier pour l’Elite Eight de la March Madness.

STRAWTHER FROM WAY DEEP GONZAGA HAS THE LEAD 😱#MarchMadness @ZagMBB pic.twitter.com/jBYf4gpn4q — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2023

Depuis le (grand) logo de la March Madness, Strawther a planté une énorme bombe à 3-points pour donner l’avantage à Gonzaga 78-76, et par la même occasion éviter un choke monumental à son équipe. Les Bulldogs étaient effectivement en tête 72-63 à 1m15 du buzzer final (après avoir été menés de 13 points à la pause) avant d’enchaîner les pertes de balle et les lancers-francs ratés en fin de match, ouvrant ainsi la porte à un gros comeback d’UCLA. Mais après un tir primé d’Amari Bailey qu’on pensait décisif, Julian Strawther a climatisé la fanbase des Bruins, rappelant à tout le monde que Las Vegas – sa ville natale et lieu du match de la nuit dernière – c’est chez lui.

“Le fait d’être à la maison, d’être mené à la mi-temps, de remonter, de prendre une grosse avance et de la laisser filer, puis de marquer un shoot comme ça ? C’était comme dans un film.” – Julian Strawther (via ESPN)

Dans un match rempli de montagnes russes émotionnelles, l’université de Gonzaga a ainsi validé son ticket pour l’Elite Eight, portée également par la grosse performance de l’intérieur Drew Timme (36 points, 13 rebonds) malgré ses deux lancers cruciaux ratés en fin de match. Pour les UCLA Bruins de Jaime Jaquez Jr. (29 points, 11 rebonds), c’est une nouvelle déception, eux qui étaient déjà tombés cruellement face aux Bulldogs lors du Final Four 2021, sur un buzzer beater de Jalen Suggs.

Les scores de la nuit dernière

Kansas State (#3) – Michigan State (#7) : 98-93 (a.p.)

Tennessee (#4) – Florida Atlantic (#9) : 55-62

UConn (#4) – Arkansas (#8) : 88-65

UCLA (#2) – Gonzaga (#3) : 76-79

Le programme de ce soir