Aujourd’hui en NBA, une perf à 50 points est devenue banale, une à 60 incroyable et une à 70 “simplement exceptionnelle”. En 2017, coller 70 points dans un match restait du pur délire mais, pourtant, c’est ce qu’a réussi un jeune Devin Booker du haut de ses… 20 ans. C’était contre Boston, c’était il y a déjà six ans.

Nous sommes le 24 mars 2017, et Devin Booker mène ses faibles Suns contre Boston. À l’époque, Phoenix est la risée de la NBA, un peu comme les Rockets de 2023, et les Celtics sont au top de l’Est, comme les Celtics de 2023. Avec ce match au TD Garden, tout le monde s’attend à un blow-out des C’s et, effectivement, les Trèfles enchaînent les points et mettent une belle rouste aux Cactus. Mais un homme sonne la révolte et veut croire à l’exploit. Cet homme c’est Devin Booker, sélectionné à la draft deux ans auparavant et qui commence à montrer qu’il est le vrai patron de cette équipe.

27 points dans le premier quart, de quoi annoncer la couleur.

50 pions avant les douze dernières minutes, et à ce moment-là… le public du TD Garden commence à se prendre au jeu et à saluer la performance du pas encore copain d’une Jenner. Boston est trop loin au tableau d’affichage, mais Booker, lui, continue d’envoyer. 50, 55… 60 points, et c’est déjà fou. Mais, il pousse encore plus loin, jusqu’à la barre hallucinante de 70 points. Un score qui explose tout, un score qui rend les joueurs de TTFL dingues et qui marque l’histoire.

On this day in 2017, Devin Booker made NBA history! Booker became the youngest player to score 70 points in one game 🔥😤 pic.twitter.com/dYRG4ZeOuc — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 24, 2023

Avec sa perf, Booker devient le plus jeune joueur à atteindre les 60 et évidemment 70 points en un match. Il bat le record de points de franchise de Tom Chambers et, à l’époque, inscrit le 10e plus haut total de points dans un match, derrière des sommités comme Wilt Chamberlain, Kobe Bryant ou Elgin Baylor, devant les 69 de Jordan. Aujourd’hui ? Deux joueurs l’ont battu et d’un petit point seulement : Donovan Mitchell et Damian Lillard, qui ont tous deux planté 71 points… cette saison.

Malgré cette prestation historique, les Suns ont tout de même, évidemment, perdu le match. Ils termineront la saison dernier de l’Ouest, comme d’hab à cette période. Boston finira premier de l’Est et ira jusqu’en finale de conférence. Il faudra ensuite attendre 2018 avant que Devin Booker reçoive un peu d’aide avec Deandre Ayton, first pick de la draft 2018. Puis 2020 pour que les Suns montent un peu dans l’estime collective avec ce parcours dans la bulle totalement fou, parenthèse enchantée où il ne perdent pas et où l’arrière se prend pour Kobe soir après soir et à l’occasion d’un game winner dantesque face aux Clippers.

Aujourd’hui les Suns sont allés en finale NBA et possèdent l’effectif pour y retourner, et on ne peut que respecter le parcours de Devin Booker qui, depuis le début, prouve chaque soir qu’il fait partie des meilleurs joueurs de la Ligue.