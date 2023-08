Parmi les franchises les plus actives de cette Free Agency 2023, les Lakers sont parvenus à s’attacher les services du meneur Gabe Vincent. Mais avec D’Angelo Russell sur le même poste, ils vont devoir faire un choix pour composer leur cinq majeur. C’est ce qu’on appelle un problème de riche.

Les Lakers n’ont pas encore trouvé leur starting five pour la saison prochaine, loin de là ! Non seulement le secteur intérieur est en discussion avec le (potentiel) retour d’Anthony Davis en ailier-fort, mais le poste de meneur est lui aussi le sujet de discussions avec D’Angelo Russell et Gabe Vincent. Si on pensait que le deuxième, signé à la Free Agency, arrivait en tant que back-up, il pourrait en réalité jouer les premiers rôles. C’est ce que rapporte Jovan Buha dans son dernier article pour The Athletic.

“C‘est une compétition ouverte, et Gabe Vincent a une réelle chance de voler la place de titulaire.”

Débarqué en février dernier chez les Lakers, D’Lo n’a pourtant pas rendu une si mauvaise copie depuis son arrivée, affichant une moyenne de 17,4 points, 2,9 rebonds et 6,1 passes avec 48,4% au tir dont 38,4% de loin (ses meilleurs pourcentages en carrière). Mais en Playoffs, l’ancien joueur des Wolves a (comme souvent) beaucoup déçu avec des statistiques en baisse dans tous les domaines, une défense presque inexistante et un manque d’envie parfois visible.

À l’inverse, Gabe Vincent s’est montré ultra-performant avec le Heat en postseason. Déjà auteur d’une saison régulière correcte, il a considérablement augmenté son niveau de jeu et sa production (de 9,4 à 12,7 points de moyenne). En l’absence de Tyler Herro, il s’est affirmé comme la troisième option offensive de son équipe tout en apportant une vraie contribution en défense. C’est justement sur ce point que pourrait se faire la différence entre les deux hommes : si D’Lo est le plus talentueux offensivement, Gabe est assurément un bien meilleur défenseur.

“[Vincent] est un meilleur défenseur que Russell. […] Contrairement à ce dernier, les capacités défensives de Vincent lui permettent d’être utilisé en playoffs, comme il l’a montré pendant le run du Heat jusqu’en Finales.”

Or, dans une équipe composée de gros marqueurs comme LeBron James, Anthony Davis et même Austin Reaves, un meneur gestionnaire capable de défendre est probablement plus utile qu’un scoreur fou. D’autant que, comme le rappelle Buha, Vincent possède une belle capacité à jouer off-ball, ce qui le rend très complémentaire des deux stars des L.A..

Malgré cela, Russell semble encore avoir un léger avantage dans cette compétition pour le rôle de starter, puisque les Lakers pourraient privilégier la stabilité en conservant la même ligne arrière que lors de la deuxième partie de saison dernière. La prolongation offerte à D’Lo cet été montre bien la volonté de continuité à L.A.

D’Angelo Russell ou Gabe Vincent, qui prendra la place de meneur titulaire des Angelinos l’an prochain ? Le choix n’est pas simple, mais le camp d’entraînement et les performances en pré-saison nous en diront peut-être davantage !

Source : The Athletic