À quelques jours du Media Day, Darvin Ham et Rob Pelinka ont partagé quelques infos sur les Lakers 2023-24. Le coach a notamment confirmé D’Angelo Russell en tant que meneur titulaire.

On s’était posé la question cet été suite à l’arrivée de Gabe Vincent : qui devait être le meneur titulaire aux Lakers ? D’un côté, un D’Angelo Russell plus talentueux et plus dangereux offensivement mais qui est faiblard en défense et qui a surtout un mal fou à exister en Playoffs. De l’autre, un Gabe Vincent moins foudre de guerre mais plus bosseur en défense et qui surfait sur une excellente campagne de Playoffs avec le Heat. Niveau dynamique, on avait presque envie de mettre une pièce sur Vincent.

Finalement, c’est bien D’Angelo Russell qui sera présent à l’entre-deux. Une info confirmée par Darvin Ham et relayé par Dave McMenamin d’ESPN.

Darvin Ham announces that D’Angelo Russell will be the Lakers’ starting point guard from Day 1. LAL’s marquee outside free agent signing was Gabe Vincent, who can also play the position, but according to Ham, Vincent will begin the season as a backup.

— Dave McMenamin (@mcten) September 28, 2023

On mise donc sur la continuité du côté des Lakers, avec un backcourt qui sera donc inchangé à la rentrée (Russell-Reaves). Darvin Ham a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait de son meneur All-Star et du travail que ce dernier a réalisé récemment pour revenir encore plus fort à la rentrée. On y apprend notamment que D-Lo a passé une partie de son été à s’entraîner avec LeBron James et Anthony Davis.

Ham on D’Angelo Russell: “He’s been great with his communication all summer. Seeing him in workouts and pickup games; he’s vocal, he’s encouraging the new guys; he had a couple workouts just with LeBron and AD.”

— Mike Trudell (@LakersReporter) September 28, 2023

D’Angelo Russell numéro un, Gabe Vincent numéro deux, c’est l’ordre choisi par Darvin Ham pour attaquer la saison. Reste à voir si l’ancien de Miami réussira à rebattre les cartes dans l’esprit de son coach.

Source texte : ESPN / Mike Trudell