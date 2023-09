DeMar DeRozan continue de croire que les Bulls peuvent être une équipe qui joue le titre. L’ailier en a d’ailleurs profité pour critiquer les fans de Chicago qui demandent une reconstruction.

Les Bulls ont beau avoir trois bons All-Stars au sein de leur effectif, on est très loin d’en faire des favoris pour le titre NBA. Il faut dire que cette équipe ne semble plus être la même depuis la grave blessure de Lonzo Ball, il y a plus d’un an et demi désormais. Même pas qualifiés pour les derniers Playoffs, les Bulls sont à une position pas très agréable. Il sont trop forts pour jouer la Draft et le tanking mais pas assez bons pour jouer le titre. C’est souvent ce qu’on appelle la place du con en NBA.

Pour autant, les cadres du groupe ne perdent pas espoir. Interrogé par Mark Medina de Sportskeeda, DeMar DeRozan veut croire en des jours meilleurs dans l’Illinois et il pense que son équipe peut être redoutable cette saison.

“Je pense que nous pouvons tout accomplir. Les erreurs que nous avons commises, les hauts et les bas de la saison dernière, il s’agit de les comprendre et de savoir comment les corriger. Cela nous rendra encore meilleurs que la saison dernière. Nous étions plutôt bons, mais nous étions trop irréguliers. Je pense que la semaine prochaine, lors du camp d’entraînement, nous commencerons à corriger les défauts que nous avons eus la saison dernière. Le degré de correction que nous apporterons déterminera notre niveau de performance. Je pense vraiment que nous pouvons être extrêmement bons.”

Un discours très positif de la part de l’ailier All-Star, qui refuse catégoriquement l’idée que Chicago aurait dû démolir son roster cet été pour reconstruire. Il en a d’ailleurs profité pour adresser un tacle envers certains fans de la franchise.

“Je pense que beaucoup de gens qui disent ou suggèrent cela (la reconstruction, ndlr) ne comprennent pas du tout le basket-ball, à mon avis. Vous pouvez penser que c’est une réponse ou que c’est la voie à suivre. Mais on ne sait pas combien de temps cela va durer. Cette solution ne fonctionne pas nécessairement toujours au moment où vous pensez qu’elle va le faire”.

Arturas Karnisovas (le boss des Bulls) maintient pour le moment sa confiance en ce groupe, avec l’arrivée cet été de plusieurs vétérans pour aider à retrouver les Playoffs, mais une nouvelle saison décevante pourrait sceller le sort du projet Big 3 à Chicago. Zach LaVine et Nikola Vucevic ont déjà été annoncés dans des rumeurs de trade à plusieurs reprises ces derniers mois. Quant à DeMar DeRozan, le débat est un poil différent puisqu’il sera libre de tout contrat l’été prochain.

