Si les dirigeants des Blazers sont repartis bredouilles – ou brocouilles, comme ils disent dans le Bouchonnois – au termes des échanges avec le Heat pour transférer Damian Lillard, c’est en partie parce qu’ils voulaient une contrepartie bien trop importante. On parle bien de Jimmy Butler ou Bam Adebayo, oui.

Bon, qui ne tente rien n’a rien hein. Mais alors là, c’est tout de même osé. Pat Riley et Erik Spoelstra ont certainement dû rire un peu nerveusement à l’écoute des premières demandes des Blazers pour céder Damian Lillard, début juillet. Selon The Athletic, qui a sorti un dossier retraçant les coulisses du transfert, Joe Cronin et ses équipes ont en effet réclamé Jimmy Butler ou Bam Adebayo. Bah oui oui, parce que tout casser un groupe finaliste c’est cohérent tiens.

Des mots qui ont donc poussé le Heat à croire que les Blazers n’en avaient pas grande chose à carrer de la demande formulée en interne par Lillard et son agent, à savoir faciliter un transfert à Miami. C’est aussi en cela que les relations entre équipes ont été compliquées, puisque derrière, aucune offre sérieuse de South Beach n’a su faire tiquer Portland. C’est uniquement lorsque le transfert est devenu impossible en termes de négociations que Lillard s’est tourné vers autre chose, à savoir les Bucks et les Nets.

Source : The Athletic