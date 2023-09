Damian Lillard est un passionné de musique qui a déjà sorti plusieurs albums de rap avec plusieurs grandes stars US en featuring. Plutôt logique donc qu’il choisisse de s’adresser aux fans de Portland… via un morceau, pour leur dire au revoir. Original, avec bien sûr quelques punchlines.

Quel crack. Un son pour quitter Portland. Dame D.O.L.L.A. s’est sans doute régalé en écrivant ces paroles, qui sont celles d’un homme qui a grandi avec la ville qui l’a adopté. Un gars qui sait qu’il quitte l’endroit de sa vie, qu’il doit énormément aux fans des Blazers et qui les remercie comme il se doit dans ses paroles. Tiens, voici d’ailleurs un petit extrait – traduit en français – du morceau.

“À tous les fans, je vous aime, c’est inconditionnel

Les raisons qui font que je m’en vais sont particulières

C’est donc impératif de ne pas croire ce qu’il se dit.

Sachez juste que ce que je laisse est meilleur que ce que j’ai trouvé

Je m’en vais en paix car je sais qu’à la fin ce n’est que du business

J’espère que vous vous souvenez de tout ce que vous avez pu voir

Dans l’avenir, j’espère que nous nous reverrons avec des câlins et des bises

Mais vous devriez savoir qu’ils sont ceux qui ont choisi une autre direction” – Dame D.O.L.L.A., Farewell

Mais tiens, c’est qui le “Ils” de la dernière ligne ? Sans aucun doute possible, la direction des Blazers, que Lillard accuse d’avoir choisi un changement complet de projet sportif, ce qui a précipité son départ vers une autre équipe plus compétitive. Notre avis sur le flow ? Un bon petit son, avec des mots bien choisis. Pas de quoi créer un scandale, mais juste ce qu’il faut pour dire ce qu’on pense, et c’est bien réalisé.

