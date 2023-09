Preview des Houston Rockets – saison NBA 2023-24

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Houston Rockets, en recherche désespérée de respectabilité. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation de l’équipe de H-Town !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

22 victoires, 60 défaites, avant-derniers de la Conférence Ouest. C’est pratiquement le même bilan qu’en 2021-22 (20 victoires), et les chiffres ne mentent pas car les Rockets n’ont absolument rien montré la saison dernière. Alors qu’on connaît des projets de reconstruction qui avancent, celui des Fusées n’a toujours pas décollé.

Du talent et du potentiel, on sait qu’il y en a du côté de Houston, mais quand vous avez une culture de franchise plombée par un manque criant de structure, ça ressemble très vite à… rien. Pas de progression, pas de fond de jeu, ambiance moisie, bref le désert. Certes il y a quelques gars qui ont quand même réussi à s’illustrer dans ce marasme, on pense par exemple à Alperen Sengun, mais c’était encore une fois un supplice que de regarder Houston jouer au basket l’an dernier.

Le marché de l’été

Ils partent : Stephen Silas (coach), Kenyon Martin Jr., Ty Ty Washington, Josh Christopher, Usman Garuba, Frank Kaminsky, Daishen Nix

Stephen Silas (coach), Kenyon Martin Jr., Ty Ty Washington, Josh Christopher, Usman Garuba, Frank Kaminsky, Daishen Nix Ils prolongent : Boban Marjanovic

Boban Marjanovic Ils arrivent : Ime Udoka (coach), Fred VanVleet, Dillon Brooks, Jock Landale, Jeff Green, Aaron Holiday, Amen Thompson, Cam Whitmore, Darius Days (two-way), Trevor Hudgins (two-way), Jermaine Samuels (two-way)

Fini les conneries, à Houston on a voulu enfin redevenir une franchise sérieuse et respectable. Les Rockets ont profité de leur grosse marge salariale cet été pour ajouter du vétéran à une équipe qui a trop souvent ressemblé à une colonie de vacances depuis le départ de James Harden.

Le meneur Fred VanVleet est arrivé pour 130 millions de dollars sur trois ans, le pitbull Dillon Brooks a été recruté via un sign & trade (dans lequel a été impliqué Kenyon Martin Jr.) pour 86 millions de billets verts sur quatre saisons, Uncle Jeff Green débarque également pour encadrer les gamins du groupe, tandis que Jock Landale et Aaron Holiday sont venus compléter le recrutement texan. Une Free Agency bien animée donc, à laquelle il faut ajouter une Draft séduisante avec les sélections d’Amen Thompson (4e choix) et Cam Whitmore (20e choix).

Pour gérer tout ça, les Rockets ont choisi un nouvel homme sur le banc : Ime Udoka. Alors que Stephen Silas ne semblait pas avoir la poigne pour guider les jeunots dans la bonne direction, on peut compter sur l’ancien coach des Celtics pour mettre du plomb dans la tête de certains. Bien avant de regarder les résultats, Udoka aura pour objectif d’instaurer une nouvelle culture au sein de la franchise texane, qui est un peu devenue une punchline ces deux dernières saisons.

Le roster 2023-24 des Rockets

Meneurs : Fred VanVleet , Kevin Porter Jr., Aaron Holiday, Trevor Hudgins (two-way)

: , Kevin Porter Jr., Aaron Holiday, Trevor Hudgins (two-way) Arrières : Jalen Green , Amen Thompson

: , Amen Thompson Ailiers : Dillon Brooks , Cam Whitmore, Jae’Sean Tate, Jermaine Samuels Jr. (two-way)

: , Cam Whitmore, Jae’Sean Tate, Jermaine Samuels Jr. (two-way) Ailiers-forts : Jabari Smith Jr. , Tari Eason, Jeff Green, Darius Days (two-way)

: , Tari Eason, Jeff Green, Darius Days (two-way) Pivots : Alperen Sengun, Jock Landale, Boban Marjanovic

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Avec le gros recrutement réalisé cet été et l’arrivée du nouveau coach Ime Udoka, le cinq de départ aura forcément une gueule différente cette saison. Fred VanVleet va immédiatement prendre le poste de meneur titulaire pour guider l’équipe texane dans la bonne direction. Dillon Brooks, souvent critiqué mais auteur d’une très belle Coupe du Monde avec le Canada, sera logiquement aligné sur le poste 3. Et autour de ces deux-là, on retrouvera normalement Jalen Green (2e choix de la Draft 2021), Jabari Smith Jr. (3e choix de la Draft 2022) et Alperen Sengun.

Green a clairement un potentiel de All-Star mais on attend toujours l’explosion du bonhomme. Smith Jr. a connu des hauts et des bas au cours de sa campagne rookie mais a survolé la Summer League cet été. Quant à Sengun, il reste sur une belle saison sophomore et Udoka semble vouloir le responsabiliser un peu plus en attaque. Ce mélange de talent, jeunesse et expérience dans le cinq est plutôt intrigant, d’autant plus qu’il y a aussi des jeunes talents pour apporter de l’énergie en sortie de banc (Thompson, Whitmore, Eason).

Vous l’aurez remarqué, aucun mot sur Kevin Porter Jr. jusqu’ici, lui qui ne devrait plus porter le maillot des Rockets suite aux graves accusations de violences domestiques qui l’entourent.

Une petite vidéo en passant ?

Fred VanVleet, Jalen Green et Alperen Sengun.

Depuis le départ de James Harden, on a pris l’habitude de passer assez vite sur les Houston Rockets au moment de faire notre pick TTFL. Est-ce que ça va changer cette année ? Pas vraiment. À part si Jalen Green se transforme soudainement en superstar et qu’Alperen Sengun se met à imiter Nikola Jokic, les Fusées ne seront toujours pas parmi nos favoris. On gardera quand même un œil sur Fred VanVleet, qui reste sur deux saisons en 20 points – 7 passes, voire sur Jabari Smith Jr., mais on passera surtout notre chemin parce qu’on aime pas trop les carottes.

Infirmerie : le point sur les blessures

Durant la Summer League de Las Vegas, les belles promesses montrées par Amen Thompson ont été éclipsées par une blessure à la cheville. Heureusement rien de bien sérieux, et le rookie sera opérationnel pour le début de la saison. Idem pour Jae’Sean Tate, qui n’a pu disputer que 31 matchs l’an passé à cause de bobos au genou et à la cheville. La nouvelle recrue Jock Landale a aussi été touchée à la cheville (décidément) lors d’un match opposant l’Australie au Soudan du Sud en prépa de la Coupe du Monde fin août, espérons que ça ne perturbe pas trop sa prépa pour la saison NBA.

Quels objectifs cette saison ?

Transformer la colonie de vacances en une vraie équipe NBA, voilà l’objectif principal du nouveau coach Ime Udoka. L’ancien homme fort des Celtics a été recruté pour changer la culture des Rockets, imprégnée par la lose et l’individualisme. Pour cela il pourra compter sur les vétérans qui ont été recrutés cet été, eux qui auront un rôle crucial à jouer pour guider les jeunots dans la bonne direction. On veut enfin voir de la cohérence dans le basket pratiqué par Houston, et ce des deux côtés du terrain.

Sur le plan des résultats, cela doit s’accompagner d’un bilan bien plus respectable que ceux de ces dernières années. Avec les dollars dépensés cet été et les jeunes talents qui composent l’effectif, la barre des 30 victoires semble représenter un minimum à atteindre pour les Rockets, surtout qu’Udoka a indiqué qu’il avait – à terme – les Playoffs dans le viseur. Ce ne sera sûrement pas pour cette année, mais Houston doit au moins s’en approcher un peu.

Le pronostic du rédacteur

33 victoires – 49 défaites. Onze victoires de plus que la saison dernière, voilà le jump qu’on attend d’une équipe qui s’est trouvé un coach compétent (Ime Udoka), qui a ajouté un véritable meneur à son équipe (Fred VanVleet) ainsi qu’un vrai pitbull pour booster la défense (Dillon Brooks). La saison 2023-24 sera celle où les Rockets redeviennent enfin une équipe potable, grâce à un vrai encadrement autour de ces jeunots pas encore capables de voler de leurs propres ailes. Une fois cette base posée, les Rockets pourront ensuite viser plus haut en même temps que les Jalen Green, Jabari Smith et autre Sengun progressent.