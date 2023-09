Entre la grosse intersaison réalisée et les problèmes extra-sportifs de Kevin Porter Jr., la hiérarchie à Houston risque d’être bien différente cette année par rapport à la précédente. Petit focus sur les hommes forts des Rockets 2024.

Quatorzième à l’Ouest la saison passée avec seulement 22 victoires au compteur, Houston a choisi de passer un nouveau cap cet été en apportant de nombreuses modifications à son équipe. Exit d’abord Stephen Silas pour faire venir Ime Udoka sur le banc. Fort de son expérience réussie à Boston (malgré une sortie qui fait tache), l’ancien Spur retrouve le Texas pour enfin allumer la mèche du projet Rockets. Pour cela, il devrait s’appuyer sur un noyau de joueurs capable de porter Houston vers de nouveaux sommets. Quels sont ceux qui seront en première ligne ? Qui sont les leaders d’aujourd’hui mais aussi ceux de demain ? On fait le point.

Hiérarchie offensive

Fred VanVleet Jalen Green Alperen Sengun

On commence par ce qui est souvent la priorité : à qui on confie les clefs et les grosses responsabilités offensives ? L’an passé, ce sont Jalen Green et Kevin Porter Jr. qui étaient au cœur du jeu des Rockets. L’arrivée de Fred VanVleet, additionnée au départ probable de Kevin Porter Jr., vont rebattre les cartes. Signé au prix fort (40 millions la saison), le meneur devrait devenir le numéro un au Texas. Le temps que Jalen Green passe un vrai cap dans le leadership du moins. Son expérience de champion NBA, son statut de All-Star, son vécu, son contrat et son talent en font un leader légitime pour les jeunes fusées.

En option A’, on garde évidemment Jalen Green. Il tourne déjà à 22 points de moyenne en tant que sophomore, son plafond est vraiment intrigant et il doit surtout gommer quelques trucs pour vraiment passer un cap. Il a déjà expliqué qu’il comptait faire l’éponge avec VanVleet pour devenir un meilleur leader pour les siens et pas juste un scoreur. La présence de VanVleet va lui retirer un peu de pression en attaque et à court ou moyen terme, il reprendra les rênes de la franchise.

On finit avec Alperen Sengun. On a déjà vanté toutes les qualités du bonhomme dans le passé, on a une sorte de Nikola Jokic 2.0 en préparation au Texas et il ne faut surtout pas gâcher son potentiel. Sa vision du jeu, ses qualités de passes et son QI basket doivent participer à la création chez les Rockets. Certes, VanVleet sera le premier porteur de balle à Houston, mais Sengun a tout pour devenir un point center élite et Ime Udoka aurait tort de s’en priver. Il peut franchir un nouveau palier cette saison s’il est bien utilisé.

Hiérarchie du potentiel

Alperen Sengun Jabari Smith Jr. Amen Thompson Tari Eason Cam Whitmore

Inclassable : Jalen Green

Niveau potentiel à développer chez les Rockets, il y a de quoi faire. On met Sengun tout en haut car c’est peut-être celui qui peut faire la plus grosse différence pour Houston, au moins à court terme. On n’oublie pas non plus Jabari Smith Jr., auteur certes d’une première saison assez irrégulière mais qui peut devenir un two-way player (attaque et défense donc) élite en NBA. Amen Thompson apportera ses qualités de playmaking et sa créativité offensive en relai de Fred VanVleet à la mène et on déjà hâte de voir le pick-and-roll avec Sengun. Il est le grand gagnant du départ de Kevin Porter Jr. S’agissant de Tari Eason, il devra confirmer sa très bonne saison rookie. Polyvalence, défense, rebonds, un shoot à 3-points qui ne demande qu’à s’améliorer. Il a une bonne tête de sixième homme chez les Rockets. Enfin, Cam Whitmore va devoir montrer que les scouts s’étaient trompés à son sujet. Celui qui était attendu dans le Top 6 est finalement tombé à la… 20ème place de la Draft 2023. On en connaît un qui va vouloir fermer des bouches et sa Summer League réussie avec Houston donne envie d’y croire. Un potentiel steal à venir… Quant à Jalen Green, on l’imagine aisément devenir l’un des meilleurs scoreurs de la Ligue mais la versatilité semble parfois moins importante alors que les posages de cerveaux le sont. Inclassable le type.

Hiérarchie du vestiaire

Fred VanVleet et Dillon Brooks Jeff Green

On finit avec ce qui sera peut-être le plus important à Houston : le leadership. Les Rockets ont été comparés à beaucoup de choses ces dernières années mais surtout à une gentille colonie de vacances. Un centre aéré sympatoche où les jeunes faisaient à peu près ce qu’ils voulaient avec Stephen Silas en animateur du dimanche. Avec Ime Udoka aux manettes, ça devrait filer beaucoup plus droit. Le coach va aussi pouvoir compter sur des bons grognards pour tenir son vestiaire et éviter les sorties de route.

Signature majeure de l’intersaison, Fred VanVleet doit prendre le lead et devenir l’alpha dog. C’est-à-dire un exemple sur et en dehors du terrain. Quelqu’un capable de tirer les jeunes vers le haut, d’être à la fois le grand frère et le mec qui va les recadrer. Il a une grosse expérience, il a remporté un titre NBA, il connaît les attentes d’une équipe qui vise la victoire, il a les skills pour ce rôle de “capitaine”.

En relai, il pourra aussi compter sur deux joueurs connus pour leur hargne et leurs qualités d’energizer. Dillon Brooks a quitté Memphis par la petite porte mais on peut compter sur lui pour bouger les siens, que ce soit à l’entraînement ou en match. Houston avait peut-être besoin d’une allumette comme lui pour enfin pousser ses jeunes à se faire violence. Enfin, on n’oublie pas Jeff Green dit Uncle Jeff. L’ailier a remporté son premier titre NBA à 37 ans et il en a encore sous le capot. Mike Malone n’a cessé de rappeler son importance dans le vestiaire des Nuggets, son professionnalisme et son implication au quotidien. Les jeunes Rockets pouvaient difficilement trouver meilleur modèle à suivre.