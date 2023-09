82 matchs, du 24 octobre 2023 au 14 avril 2024. 82 matchs par franchise, 30 franchises, 15 joueurs par franchises. 450 joueurs. 30 previews en 30 jours, et pour ces previews 5 questions par franchise. 150 questions. Faut être doué en calcul hein. Aujourd’hui ? Les cinq grandes questions des Houston Rockets pour la saison NBA 2023-24 !

#1 : Ime Udoka peut-il relancer cette franchise ?

Un paquet d’observateurs s’accordaient l’an passé pour avancer qu’il fallait un guide à cette équipe. Fred VanVleet, Jeff Green ou Dillon Brooks sont arrivés sur le parquet, et sur le banc c’est donc Ime Udoka qui aura la lourde tâche de faire de tous ces gosses de vrais cracks. Lourde mais aussi belle tâche car il y a du talent au mètre carré, et l’ancien boss du banc des Celtics arrive en tout cas avec un certain background à assumer. On parle d’un mec qui a emmené les C’s en Finales NBA, avec à la tête de son roster quelques aboyeurs et deux des jeunes stars les plus talentueuses de leur génération. Un parallèle assez évident qui saute aux yeux, on n’est clairement pas en train de dire que Cam Whitmore = Jayson Tatum mais tout de même, Coach Ime a de la bonne came à portée de main et le combo bagou / QI pour porter cette jeune équipe. Expérience bostonienne, expérience engrangée à l’époque des Spurs également, bref Udoka a de quoi faire du bon boulot. On te regarde maintenant !

#2 : Jalen Green est-il le futur patron de cette équipe ?

Non.

#3 : Jabari Smith Jr. et Alperen Sengun, quel plafond ?

Très haut. Sans déconner hein. Au-delà de la vanne du “paragraphe ci-dessus, les deux intérieurs méritent quelques belles lignes pour leurs débuts mais surtout pour leur potentiel. Le premier possède un talent brut affolant et ses perfs lors de la dernière Summer League nous ont intrigué, le second est probablement l’intérieur le plus sous-coté de sa génération et sort d’une saison sophomore en 15/9/4 sans n’avoir jamais fait les gros titres. Les deux composeront la raquette titulaire des Rockets en 2023-24 et semblent assez complémentaires, les deux ont une marge de progression hallucinante et pourront – encore – composer avec la “chance” de voir leurs jeunes collègues des lignes extérieures prendre pas mal de lumière. Mais pour être tout à fait honnête, votre rédacteur préféré fait plutôt partie de ceux qui pensent que le futur à Houston s’écrira plutôt à travers les perfs des deux nouvelles tours jumelles préférées des Texans. Le plafond donc ? Très haut, et pas uniquement parce qu’ils sont intérieurs.

#4 : Dillon Brooks va-t-il se tenir à carreaux ?

On espère bien que non.

Enfin façon de parler.

Si Dillon Brooks a été signé par les Rockets et à un salaire plus que discutable (80 millions sur 4 ans), c’est évidemment pour sa faculté à peser sur les deux côtés du terrain… mais aussi à peser sur un match dans son atmosphère, à peser sur des décisions arbitrales, à peser sur le comportement des adversaires. En bref, si vous élisez Toto délégué de classe c’est que vous aimez les blagues alors n’attendez pas de lui qu’il se la boucle. Par “se tenir à carreaux” on entend évidemment ce souhait des Rockets (de tout le monde) de voir Dillon Brooks faire du Dillon Brooks mais sans pour autant tomber dans une caricature de pitbull comme il a pu le faire notamment en fin de saison dernière face aux Lakers. Parler c’est oui, c’est même recommandé ici, mais assumer derrière c’est mieux, c’est même obligatoire. La Coupe du Monde 2023 aura possiblement redonné des ailes à la bécasse, alors attention au Dillon version 2023-24, qui ne fera peut-être plus rire grand monde.

#5 : Quel jeune talentueux va sortir du lot ?

Ce ne sera probablement pas Kevin Porter Jr., même pas envie d’argumenter. Jalen Green ? Difficile de se prononcer car au final, on peut dire que Jalen est… déjà sorti du lot. 22 points, 4 rebonds et 4 passes de moyenne en année 2, pas besoin de blablater mais JG a davantage besoin de s’affirmer que de “sortir du lot”. Ensuite ? Du beau monde à polir, dans un roster qui ressemble beaucoup à un laboratoire… qui présente un risque permanent d’explosion. On a parlé un peu plus haut du duo Alperen Sengun / Jabari Smith Jr., et très clairement c’est vers cette raquette que nos yeux se tourneront le plus souvent. Pour éviter les répétitions on parlera également aujourd’hui du duo de rookies Amen Thompson / Cam Whitmore, les deux étant très capables de s’imposer comme des éléments phares de la rota de Ime Udoka, alors que Tari Eason bénéficiera pour sa part des conseils avisés de Jeff Green pour reprendre – au minimum – le rôle qu’était celui de KJ Martin auparavant. Si on devait lâcher le tiercé des potentielles progressions dans la bande ? Allez, Jabari en 1, Sengun en 2 et Amen Thompson en 3.