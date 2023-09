Alperen Sengun, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Rockets

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des Houston Rockets cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur la franchise texane au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est Alperen Sengun, la pépite turque parfois comparée à… Nikola Jokic.

La preview complète des Houston Rockets 2023-24

Du talent plein les mains, un jeu poste bas très séduisant, des qualités de passeur qui rappellent le Joker… Alperen Sengun coche toutes les cases de l’intérieur kiffant à voir jouer. La saison dernière, en tant que sophomore, le jeune pivot turc a notamment profité du départ de Christian Wood pour s’affirmer avec un rôle plus important que lors de sa campagne rookie. Cela s’est traduit par des stats de presque 15 points par match, avec 9 rebonds et 4 passes décisives à plus de 55% de réussite au tir. En prime, Sengun est devenu le plus jeune pivot à réaliser un triple-double dans l’histoire de la NBA (deux au total au cours de la saison 2022-23) et s’est même permis de battre des records de la légende de Houston Hakeem Olajuwon !

Pour toutes ces raisons, on a hâte de voir ce que va nous proposer Alperen Sengun lors de sa troisième saison NBA. C’est d’autant plus le cas que le nouveau coach des Rockets, Ime Udoka, a l’intention de construire le jeu offensif de Houston autour des capacités du jeune intérieur turc. “Alperen a des qualités uniques dont nous voulons profiter” a notamment déclaré l’entraîneur des Fusées au cours de l’intersaison. Voilà qui promet !