Alperen Sengun, et si c’était lui le vrai futur franchise player des Rockets ?

Sur une série de 13 défaites d’affilée, les Rockets continuent de s’enfoncer. Mais au milieu de la misère qui caractérise aujourd’hui la franchise de Houston, Alperen Sengun fait du sale de plus en plus souvent. À tel point que certains considèrent le pivot turc comme le vrai futur franchise player des Fusées, avant Jalen Green, Jabari Smith Jr. et Cie.

Le nom d’Alperen Sengun était partout ce dimanche matin, mais pas vraiment pour les bonnes raisons. En effet, le Turc de 20 piges s’est fait postériser à deux reprises par un Anthony Edwards sans pitié. De quoi faire oublier sa performance globale, qui était pourtant une nouvelle fois très solide.

Avec 19 points, 16 rebonds, 7 passes, 3 contres et 1 interception à 7/9 au tir (1/1 à 3-points, 4/10 aux lancers-francs), Sengun a fait admirer sa polyvalence face aux Wolves, quelques jours seulement après avoir sorti le grand jeu sur le parquet des Lakers de LeBron James. C’était lundi dernier à Los Angeles, où il avait terminé avec 33 pions, 15 prises, 6 caviars et 4 bâches à 14/17 au shoot. Plutôt sérieux le garçon vous trouvez pas ? Tellement sérieux qu’il a déjà ajouté son nom aux côtés du légendaire pivot des Rockets Hakeem Olajuwon.

Plus jeune joueur des Rockets à finir un match en 30-15 depuis l’immense Hakeem Olajuwon ? Alperen Sengun. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2023

S’il y a bien un truc qui peut donner le sourire aux fans des Rockets aujourd’hui, c’est ça : le niveau et la progression d’Alperen Sengun dans sa deuxième saison NBA. Oui, son ascension était plus ou moins attendue étant donné sa campagne rookie prometteuse, son bel Euro avec la Turquie et le départ de l’intérieur Christian Wood vers Dallas. Mais ses performances sortent particulièrement du lot aujourd’hui du fait que les Rockets restent une équipe claquée (pire bilan de l’Ouest, 13 défaites de suite), équipe dans laquelle le sophomore Jalen Green ne réalise pas le jump attendu et où Jabari Smith Jr. – troisième choix de la dernière Draft – réalise une campagne rookie assez discrète.

Le grand Nikola Jokic – idole de Sengun – l’a dit il y a quelques semaines : “les Rockets devraient plus jouer sur lui en attaque” au lieu de faire du hero ball et tirer autant de 3-points (35 par match, 9e plus grosse moyenne en NBA). Même son de cloche du côté d’Anthony Edwards, qui a humilié Sengun hier mais qui possède le plus grand respect pour le pivot turc.

“Personnellement, je pense que les Rockets devraient construire autour du numéro 28 [Sengun, ndlr.]. Jalen Green et Kevin Porter Jr. sont également des franchise players, mais ce gars-là est vraiment sérieux. On a construit notre plan de jeu en fonction de lui.”

Talent, vision de jeu, culot, intelligence… Alperen Sengun possède suffisamment de qualités pour devenir un jour la pièce maîtresse d’une attaque. Les Rockets ressemblent en tout cas beaucoup plus à une équipe de basket quand il touche le ballon que lorsque Jalen Green et Kevin Porter Jr. tentent de se prendre pour James Harden. Les absences récentes de KPJ (forfait les 5 derniers matchs) ne sont probablement pas étrangères aux belles perfs actuelles de la pépite turque.

Alperen Sengun with the SICK behind-the-back dime 😱pic.twitter.com/a8B9GTdtAx — 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧’ 𝐍𝐁𝐀 (@_Talkin_NBA) January 22, 2023

Et si c’était Alperen Sengun le vrai futur franchise player des Rockets ?

Au vu de ce qu’on voit actuellement, la question est légitime. Auteur de son premier triple-double en carrière (plus jeune joueur de l’histoire des Rockets à faire un TD) il y a dix jours et marchant certains soirs dans les traces d’Hakeem Olajuwon, le pivot de 20 ans marque clairement des points pendant que d’autres déçoivent.

Ce dont ont besoin avant tout les Rockets aujourd’hui, c’est d’une structure, d’un équilibre, de cohérence dans le jeu. En basant vraiment son système sur les qualités de Sengun, l’équipe de Houston en ressortirait probablement grandie. Cela ne veut pas dire qu’on fait une croix sur l’énorme potentiel de Jalen Green, et que le Turc représente la solution miracle à tous les problèmes des Fusées actuellement.

Mais c’est sans doute un passage obligé pour les Rockets s’ils veulent enfin progresser sur le plan collectif.