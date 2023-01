Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Brooklyn Nets.

Les Nets, plutôt acheteurs ou vendeurs à la deadline ?

Après un début de saison chaotique suite au bordel de l’été 2022, les Nets ont réussi à redresser la barre avec brio sous les ordres du nouveau coach Jacque Vaughn : 18 victoires en 20 matchs, une grosse ascension au classement (quatrièmes de l’Est à l’heure de ces lignes, bilan de 28 victoires – 17 défaites), un collectif qui tourne super bien derrière les superstars Kevin Durant et Kyrie Irving, et forcément des ambitions qui se retrouvent tout d’un coup boostées alors que beaucoup voyaient cette équipe exploser il n’y a encore pas si longtemps.

Et qui dit ambitions dit volonté de se renforcer, notamment au moment de la NBA Trade Deadline. Les Nets font donc partie des acheteurs sur les trois semaines à venir, eux qui (re)découvrent à quel point ils sont dépendants de Kevin Durant actuellement (quatre défaites en cinq matchs depuis sa blessure au genou) et qui aimeraient consolider un peu plus leur frontcourt.

Le(s) joueur(s) des Nets qui pourrai(en)t être transféré(s)

Pour essayer de se renforcer à l’intérieur, les Nets pourraient décider de lâcher Joe Harris, qui possède un contrat plutôt intéressant dans le cadre d’un transfert potentiel (18 millions de dollars à l’année, 39 millions jusqu’en 2024). De plus, après sa saison de l’an dernier gâchée par les blessures, le sniper de 31 ans connaît une campagne plutôt compliquée avec des stats de seulement 8,2 points à 38,6% de réussite à 3-points. Une production bien inférieure à celle que Joe proposait ces dernières années quand il était considéré comme un membre très précieux de l’équipe de Brooklyn.

🚨 Joe Harris serait disponible. Ancien titulaire indiscutable à Brooklyn, Joe a chuté dans la rotation et les Nets écouteraient en ce moment les offres autour de lui. Dayron Sharpe a également été mentionné, la blessure de KD pourrait changer la donne chez Sean Marks. pic.twitter.com/DmCk9Fjpnr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

Autre joueur qui pourrait être transféré ailleurs lors des trois semaines à venir : Cam Thomas. Scoreur hyper talentueux quand il possède des minutes, l’arrière sophomore passe néanmoins beaucoup plus de temps sur le banc que sur le terrain cette saison. Les galères offensives de Brooklyn sans Kevin Durant pourraient certes lui donner un certain nombre d’opportunités d’ici à la deadline mais on se pose tout de même des questions sur son avenir à Brooklyn. Et y’a moyen que son potentiel offensif intéresse du monde à travers la NBA.

Les joueurs convoités par les Nets

On l’a dit plus haut, Brooklyn a besoin de viande dans la raquette. Car même si on aime bien la progression de Nic Claxton et qu’on attend une montée en puissance de Ben Simmons, ça reste encore un peu léger en vue de potentielles batailles de Playoffs contre des mecs comme Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo et quelques autres.

Parmi les noms associés aux Nets récemment, on a par exemple l’intérieur des Hawks John Collins, une nouvelle fois dans les rumeurs de transfert cette année et potentiellement poussé vers la sortie par Atlanta. Il faudra aussi garder un œil attentif sur Jakob Poeltl, que les Spurs comptent transférer pour booster leur processus de reconstruction. Souvent sous-estimé mais hyper précieux dans son rôle (12 points, 9 rebonds et plus d’un contre de moyenne), le pivot de San Antonio coche pas mal de cases par rapport aux besoin des Nets.

Myles Turner, un grand habitué des rumeurs, fait lui toujours partie des dossiers à surveiller même si sa belle saison à Indiana (17 points, 8 rebonds, 2,4 contres, presque 39% à 3-points) pourrait plutôt déboucher sur une extension de contrat qu’un transfert dans les trois semaines à venir. Cible sans doute plus réaliste que l’intérieur des Pacers : Mo Bamba, qui ne fait quasiment plus partie de la rotation à Orlando mais qui apporterait une dimension athlétique supplémentaire à Brooklyn. Mention également pour le pivot des Wolves Naz Reid, en dernière année de contrat avec Minnesota.

Brooklyn Nets One Of The Teams Reported to have interest in John Collins along w/ Wizards ,Pacers ,Jazz via Marc Stein Hawks have Granted Collins Permission to seek Trades #Netsworld H/T Graphic @Dylan_Burris_ pic.twitter.com/el5cN0xW3i — NetsKingdom 👑🗽 (@NetsKingdomAJ) January 14, 2023

