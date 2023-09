Après le trade XXL de mercredi soir et l’arrivée de Damian Lillard, Milwaukee serait en quête de renforts au poste de meneur pour avoir un peu de profondeur d’effectif derrière sa nouvelle recrue. Et si les Bucks recrutaient .. Cameron Payne ?

C’est une phrase qui semble assez irréelle mais elle est pourtant correcte : Damian Lillard sera le meneur des Milwaukee Bucks à la rentrée. Le célèbre numéro 0 prend un nouveau départ dans le Wisconsin, où il pourra chasser le titre qu’il convoite tant. Pour y arriver, les Bucks auront besoin d’un effectif en forme et surtout fourni à tous les postes. Petit problème à l’instant T, ils n’ont qu’un seul meneur, à savoir Lillard himself. Jevon Carter a quitté la franchise à l’intersaison pour rejoindre les Bulls, Goran Dragic a été laissé libre et Jrue Holiday a lui été envoyé à Portland. Cela laisse Dame Dolla sans vrai doublure au sein de l’effectif.

Selon Jake Fisher de Yahoo Sports, la direction des Bucks s’active pour trouver un remplaçant de qualité et le nom de Cameron Payne est sorti du chapeau. Tradé cet été par les Suns aux Spurs puis coupé par ces derniers, le meneur est depuis sans contrat. Il offrait encore une dizaine de points en sortie de banc à Phoenix l’an passé et c’est plutôt un bon gestionnaire pour une seconde unit. Sans oublier qu’il a un petit vécu en Playoffs (plus de 50 matchs disputés), avec notamment une Finale NBA perdue en 2021 contre.. les Bucks. Deux ans plus tard, Cam Payne ira peut-être chercher une nouvelle finale mais cette fois avec un maillot vert sur les épaules.

