Cameron Payne file chez les Bucks pour une saison

Et le joli coup des Bucks ! Milwaukee a signé Cameron Payne pour une saison, un renfort de choix derrière Damian Lillard à la mène. L’an passé, le vétéran des Suns avait comblé l’absence de Chris Paul en Playoffs de la meilleure des manières, avec de très solides performances. De quoi renforcer encore un peu plus le groupe d’Adrian Griffin.

Souvenez-vous. La saison passée, face à Denver, les Suns avaient dû gérer sans Chris Paul, blessé. Seule option ? Cameron Payne titulaire à la mène. Et sur la série, le joueur a proposé plusieurs belles lignes statistiques, dont un match à 31 points au Game 6. En saison régulière, il a tourné l’an passé à 10,3 points et 4,5 passes. Pour les Bucks, c’est une belle recrue qui pourra tenir la baraque et permettre à Damian Lillard de souffler un peu.

Free agent guard Cam Payne has agreed on a one-year deal with the Milwaukee Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/va0ErtdVve

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 1, 2023

Une saison seulement de contrat, ça veut aussi dire que les Bucks le voient comme un mercenaire. Objectif titre, on voit après si ça se conserve ou non. Cameron Payne a été libéré il y a quelques semaines par les Spurs qui ont racheté son contrat. Libre, on attendait qu’une équipe qui joue les Playoffs se jette dessus pour renforcer son banc. Après s’être séparés de Grayson Allen – qui joue poste 2 – les Bucks ont donc un nouveau nom à envoyer sur leur ligne arrière. Le montant du deal est très malin, selon ESPN : salaire minimum vétéran, 2,8 million de dollars. Joli recrutement, ne reste plus qu’à bosser maintenant.

Source : ESPN