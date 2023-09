Le All-Star Game 2025 organisé à San Francisco ?

Pour l’organisation du All-Star Game 2025, la NBA songerait fortement à la ville de San Francisco. Après Indianapolis cette année, le match des étoiles prendra-t-il la direction du Chase Center ?

La saison NBA 2023-24 n’a pas encore débuté mais la Ligue se met déjà au travail pour l’organisation de la saison suivante et notamment le All-Star Game. On le sait, c’est la salle des Pacers qui aura l’honneur d’accueillir les All-Stars cette année mais le choix pour 2025 n’avait pas encore été communiqué. Selon Shams Charania de The Athletic, ce sont les Golden State Warriors qui seront les hôtes du All-Star Game 2025.

The NBA is nearing plans for the Golden State Warriors (Chase Center) to host 2025 All-Star Weekend, sources tell @TheAthletic @Stadium. This upcoming season’s All-Star Weekend is in Indianapolis.

Si la NBA confirme les propos de l’insider, cela serait une sacrée nouvelle pour la franchise de la Baie. Le dernier All-Star Game organisé par les Warriors remonte à l’an 2000 mais c’était du côté d’Oakland. La ville de San Francisco, quant à elle, n’a jamais accueilli l’événement dans son histoire, c’est une grande première. Inauguré en 2019, le Chase Center aura aussi son baptême du feu par la même occasion.

Pas besoin de chercher bien loin pour trouver le chouchou des fans à cette occasion. S’il conserve son niveau actuel, un Stephen Curry de presque 37 ans (il les aura en mars 2025) pourra toujours aller chercher une étoile supplémentaire, peut-être sa dernière qui sait.

