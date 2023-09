L’arrivée de Damian Lillard à Milwaukee, couplée à l’effectif déjà présent, fait désormais des Milwaukee Bucks les favoris pour le titre de champion NBA 2024. Enfin.. selon les bookmakers.

Avoir Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo au sein d’une même équipe pourrait déjà faire trembler du monde. Mais quand on sait que Brook Lopez, Khris Middleton ou encore Bobby Portis les accompagnent, cela met les Milwaukee Bucks à un autre niveau d’attente. Les bookmakers ont désormais fait des Daims leurs favoris pour le titre de champion NBA 2024. Ils devancent actuellement les Celtics, les Suns et le champion sortant Nuggets parmi les équipes les plus à craindre.

The Milwaukee Bucks now have the best NBA Finals odds on @FDSportsbook with seven-time All-Star Damian Lillard set to team up with two-time league MVP Giannis Antetokounmpo: pic.twitter.com/enwCy3HrAu

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 28, 2023

Cette cote des Bucks, elle montre surtout la hype énormissime qui entoure l’association de Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo au sein d’un effectif ultra-compétitif. Cela n’en reste pas moins un chiffre et c’est bien sur le terrain qu’il faudra prouver que cette étiquette de favori est justifiée. Pour sa grande première en tant qu’entraineur principal, le coach Adrian Griffin aura d’ailleurs une sacrée pression sur les épaules pour répondre aux attentes. On n’oubliera pas non plus que cette hiérarchie des favoris peut encore bouger à de nombreuses reprises selon l’issue de certains dossiers en cours (Harden, Holiday). Petit exemple comme un autre, si les Boston Celtics parvenaient à mettre la main sur Jrue Holiday par exemple.

Source texte : Shams Charania / The Athletic