Damian Lillard qui arrive dans un trade XXXXL du côté de Milwaukee, c’est une actu qui méritait qu’on se pose pour en parler longuement. Mettez-vous à l’aise, on s’occupe du reste.

C’est désormais officiel : Damian Lillard ne joue plus à Portland, et il rejoint Milwaukee pour créer un duo extraordinaire avec Giannis Antetokounmpo ! Les Blazers et les Bucks ont réalisé un transfert à 3 équipes en compagnie des Suns, il fallait évidemment qu’on en parle. Qui est le grand perdant de ce trade ? Miami a raté le coche ? Est-ce que Milwaukee est aujourd’hui le favori pour le titre ? Coup de poker remporté par Portland et son GM Joe Cronin ? Toutes ces questions, et bien plus encore, c’est dans l’Apéro spécial Damian Lillard transféré à Milwaukee !

Fans des Blazers, des Bucks et des Suns (sans oublier ceux du Heat), on vous attend dans les commentaires pour avoir vos retours sur ce trade.