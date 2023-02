Après le Slam Dunk Contest, les autres concours du All-Star Week-end dévoilent petit à petit leurs participants. Aujourd’hui, on fait le point sur le concours à 3-points. Quels sont les premiers noms à sortir du chapeau ?

Qui succèdera à Karl-Anthony Towns au concours à 3-points ? Probablement pas lui-même car le chat le plus apprécié du Minnesota n’est toujours pas remis de sa blessure. Il y aura donc un nouveau lauréat d’ici une quinzaine de jours à Salt Lake City. Forcément, avant de tenter de miser sur un potentiel vainqueur, encore faudrait-il avoir les noms des candidats non ? Que sait-on jusque ici ? On sait via Chris Haynes de Bleacher Report que Damian Lillard devrait être au rendez-vous, une troisième participation en carrière pour le pyromane des Blazers (aucune victoire jusqu’à présent). À ses côtés, on devrait retrouver Buddy Hield. Selon Scott Agness de Fieldhouse Files, le vainqueur de l’édition 2020 aurait donné son accord. Il tourne à 42,5% de loin cette saison avec les Pacers.

Pacers guard Buddy Hield has committed to compete in the 3-point contest at NBA All-Star Weekend in Salt Lake City, league sources told @FieldhouseFiles.https://t.co/SYnPczkdIF pic.twitter.com/1SXTQbkG1J — Scott Agness (@ScottAgness) February 2, 2023

Qui d’autre ? Aucune officialisation supplémentaire pour le moment mais des noms fuitent à droite à gauche. Jayson Tatum par exemple avait confirmé il y a environ trois semaines qu’il avait reçu une invitation, sans préciser s’il allait accepter ou non. Bones Hyland des Denver Nuggets avait lui posé clairement sa candidature en janvier, même si rien d’officiel n’a émergé depuis. Même chose pour Malik Beasley, le swingman du Jazz. On a aussi vu Stephen Curry faire la pub de son beau-frère Damion Lee (46% de loin cette saison !) pour le concours. On devrait connaître la liste complète (six à huit joueurs max) la semaine prochaine alors que le All-Star Game s’approche à grands pas (à partir du 17 février).

Damian Lillard et Buddy Hield seront au concours à 3-points au prochain All-Star Week-end. Qui les accompagnera ? Encore quelques jours à attendre pour le savoir.

Source texte : Chris Haynes / Scott Agness