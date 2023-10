Loin d’être réputé pour ses qualités défensives, D’Angelo Russell aborde la saison 2023-24 avec la volonté d’être moins une passoire dans sa propre moitié de terrain. Et pour cela, le meneur des Lakers s’inspire d’un joueur des… Celtics, à savoir Derrick White.

Il n’est pas le mec dont on parle le plus à Boston, mais White est un élément très important du collectif des Verts à travers sa polyvalence et son intelligence de jeu. Il sait faire la bonne passe, il sait shooter, il sait bien se placer sur le terrain, et surtout il est devenu une référence défensive sur les backcourts, lui qui sort d’une saison en mode All-Defensive Team. De quoi inspirer D’Angelo Russell.

“Mon inspiration, c’est Derrick White. Je veux devenir Derrick White. Il ne reçoit pas beaucoup de crédit pour ce qu’il fait, mais il réalise toutes les actions qui font gagner. C’est ce que je veux être.” – DLo, via Spectrum SportsNet

Possédant un talent offensif certain, D’Angelo Russell n’a habituellement pas trop de problèmes pour mettre le gros ballon orange dans le panier, ou faire jouer ses copains. Par contre, sa défense est souvent pointée du doigt, lui qui est habituellement ciblé par les attaques adverses. Ses limites défensives expliquent notamment pourquoi il a vu ses minutes baisser au fur et à mesure des Playoffs la saison dernière, les Lakers préférant compter sur Dennis Schroder qui a été titularisé en fin de série face aux Nuggets.

Pour éviter qu’un tel scénario ne se reproduise, DLo a bien conscience qu’il doit serrer la vis en défense. Et c’est ce qu’il fait depuis le début de la pré-saison. Actif dans sa moitié de terrain, n’hésitant pas à défendre full-court, Russell est l’une des belles satisfactions côté Lakers en cette préparation, d’autant plus qu’il est également inspiré en attaque.

D'Angelo Russell activity on defense from last night's game —

Roll the tape 🎞️💥pic.twitter.com/Rp4ysBFm7p

— UNO (@nowxuno) October 14, 2023

Est-ce que ça peut vraiment durer ? Ou sommes-nous dans la catégorie des “bonnes résolutions” difficiles à tenir ? L’avenir nous le dira. Mais au moins, DLo met de la bonne volonté, et ça c’est déjà pas mal.

