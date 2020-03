La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : Stephen Curry discute avec un médecin, Draft virtuelle pour la WNBA

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Un cameraman dans le coma

Joueurs, membres du staff, fans… le coronavirus peut toucher tout le monde et aujourd’hui, on apprend qu’un cameraman a également été contaminé. Selon Vincent Goodwill et Dan Wetzel de Yahoo Sports, l’homme d’une cinquantaine d’années était dans le vestiaire du Jazz lors de la rencontre opposant Utah à Detroit à la Little Caesars Arena le 7 mars dernier. Il a été placé dans un coma artificiel.

# Draft virtuelle pour la WNBA

Malgré la crise du COVID-19, la WNBA ne va pas bouleverser son calendrier. Mais elle va tout de même s’adapter, y’a pas le choix. Ainsi, la Draft du 17 avril prochain aura bien lieu, mais elle se déroulera de façon virtuelle. Elle sera diffusée sur ESPN, où la commissionnaire Cathy Engelbert annoncera les choix en direct. À noter également qu’Alyssa Altobelli, Gianna Bryant et Payton Cheste – décédées dans l’accident d’hélico impliquant Kobe Bryant en janvier dernier – seront honorées.

The WNBA Draft 2020 presented by @StateFarm will be held as previously scheduled on April 17 in a modified, virtual draft format. Read More: https://t.co/yS0xeZgx4E pic.twitter.com/WoLQpSv9sH — WNBA (@WNBA) March 26, 2020

# Va falloir s’attendre à des négociations entre la NBA et la NBPA

Avec le coronavirus, tout est évidemment chamboulé en NBA et selon Brian Windhorst d’ESPN, ça va obliger la Ligue et l’union des joueurs à négocier certains points du CBA durant l’été, notamment par rapport au calendrier ou au salary cap. Selon le journaliste, les propriétaires vont demander aux joueurs de faire quelques concessions et inversement. On devrait donc assister à plusieurs changements dans l’accord collectif, certains d’entre eux pouvant être conservés par la suite une fois que la crise sanitaire sera passée.

# Las Vegas comme option ?

Pour le moment, même si les proprios et les joueurs vont tout faire pour, on ne sait pas si la saison NBA va reprendre. Et si elle reprend, on ne sait pas de quelle manière. L’une des options envisagées par la Ligue d’après CNBC, ça serait de centraliser les matchs afin d’éviter les déplacements. Où ça ? Peut-être à Las Vegas, même si pour l’instant tout cela reste flou. Un mini-tournoi pour déterminer les dernières places qualificatives pour les Playoffs pourrait également avoir lieu.

When #NBA returns is a mystery. But to save this season, a modified tourney in Las Vegas might its best option “I think logistically, the NBA is in a position to experiment with many potential solutions” #Blazers ⁦@CJMcCollum⁩ told @CNBC #SportsBiz https://t.co/ECHX0tOkSV — Jabari Young (@JabariJYoung) March 26, 2020

# L’idée de Mark Cuban

Quand la NBA sera de retour, pour cette saison ou la prochaine, Mark Cuban estime qu’il faudra contrôler l’état de santé des fans avant de les laisser entrer dans la salle. Et pour cela, il a une proposition qu’il a partagée via le New York Daily News.

« Ce n’est pas difficile d’utiliser des thermomètres infrarouges pour mesurer la température et voir qui est fiévreux. Est-ce que c’est faisable ? Oui, absolument. Il faut qu’on soit très prudents, surtout lorsqu’on va essayer de revenir. »

# Stephen Curry x Dr. Fauci

Dans la matinale d’hier, on vous parlait de la session Q & A entre Stephen Curry et le Dr. Fauci. Elle a bien eu lieu et Steph a ainsi pu échanger avec le spécialiste afin de nous informer sur le COVID-19. Quelles différences avec la grippe ? À quel moment le sport pourra-t-il reprendre ? Quelles tranches d’âge sont les plus touchées par le coronavirus ? Quel sera l’impact de l’arrivée de l’été sur le COVID-19 ? Voici le genre de sujets qui ont pu être abordés au cours de cet entretien d’une demi-heure qui aurait rassemblé plus de 50 000 personnes d’après ESPN. Parmi eux ? Un certain Barack Obama.

Dr Fauci to Steph Curry on the differences between coronavirus and the common flu. Fauci says COVID-19 is 10x more serious than influenza. pic.twitter.com/lEmy7Rxa1a — Logan Murdock (@loganmmurdock) March 26, 2020

# Aaron Gordon, les Bulls et Pau Gasol apportent son soutien

Après Jonathan Isaac, un autre joueur du Magic a décidé de s’investir au sein d’une cause dans cette lutte générale contre le coronavirus. Il a ainsi fait un don vers le Homeless Education Fund at the Foundation for Orange County Public Schools. Le montant n’a pas été révélé mais l’initiative vaut un 9/10.

Here's a special message from the Orlando Magic's Aaron Gordon — thank you, Aaron!" @OrlandoMagic pic.twitter.com/L3wS5Ggirt — Foundation for OCPS (@Fdn4OCPS) March 25, 2020

Du côté de Chicago, les Bulls et les White Sox, l’une des deux franchises MLB de la ville, se sont associés pour faire un don de 200 000 dollars dans la lutte contre le COVID-19.

The Bulls and White Sox have teamed up to commit $200,000 to support the Chicago Community COVID-19 Response Fund. This fund supports regional nonprofits and agencies offering care and services for the most vulnerable communities during the Coronavirus pandemic. — Chicago Bulls (@chicagobulls) March 26, 2020

Enfin, Pau Gasol s’est lui associé avec la star de la petite balle jaune Rafael Nadal dans le but de récolter des fonds à travers le lancement d’une campagne. Les deux grands noms du sport espagnol veulent aider leur pays et ont ainsi fait des dons. L’objectif ? Récolter 11 millions d’euros pour la Croix-Rouge.

Ha llegado la hora de que entre todos consigamos #nuestramejorvictoria💪🏼

Colabora en el proyecto #CruzRojaResponde enviando tu aportación a ES44 0049 0001 5321 1002 2225. Mi donación y la de @RafaelNadal ya están en camino. ¿Te unes? 👉🏼 https://t.co/Tz5eDBIu3x pic.twitter.com/eAqhfGyJ2y — Pau Gasol (@paugasol) March 26, 2020

# Pendant ce temps-là

Bon les copains ici a Orlando le confinement commence officiellement ce soir 23h. Mais cest quand meme bien light par rapport a la France. Courage — Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 26, 2020

Let’s all continue to do our part & stay home. I’m feeling 👍🏿💯 and looking 🔥 at home! #HallwayFits @PUMAHoops pic.twitter.com/qVgrVNopQ1 — marcus smart (@smart_MS3) March 26, 2020

Giannis was asked to name his favorite NBA players and named Steph, TWICE pic.twitter.com/g4v3prAnv8 — Chris Montano (@gswchris) March 27, 2020