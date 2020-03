LeBron 17 Low Bred : c’est le moment de faire respirer un peu ses chevilles

Même si les sorties se font plus rares, le coronavirus n’a pas encore eu raison du calendrier des équipementiers qui essayent autan que possible d’abreuver les collectionneurs de nouvelles paires. Aujourd’hui, c’est la LeBron 17 Low Bred qui débarque dans les rayons (numériques) de notre partenaire Basket4Ballers en attendant une réouverture des commerces à la fin du confinement.

En quarantaine, les défenses sont moins serrées pour se frayer un chemin jusqu’au frigo et préparer un énième Taco Tuesday. Du coup, les chevilles sont moins mises à contribution et on peut aussi se permettre une petite folie en abandonnant les versions montantes pour se faire plaisir avec une Low. En tout cas, on sait comment BronBron va se rendre dans sa gym privée dans les prochains jours et ça reste ultra badass. Pour cette sortie des LeBron 17 Low, c’est le coloris Bred qui a été choisi. Un grand classique de chez la marque à la virgule toutefois largement revisité puisqu’à dominante de noir, le rouge apparaissant seulement sur les différents Swoosh et le logo King, ainsi que pour l’inscription « Nike react » qui désigne la technologie utilisée sur la semelle. Pour compléter la paire, des pointes en forme de couronne tout autour du talon pour rappeler à tout moment que le numéro 23 reste le roi, même quand Kyle Kuzma n’est pas la pour lui mettre the crown.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike LeBron 17 Bred évidemment mais il y a aussi un peu de la Nike Kyrie 6 Bred dans l’esprit. A vous de choisir.

les Nike LeBron 17 Bred évidemment mais il y a aussi un peu de la Nike Kyrie 6 Bred dans l’esprit. A vous de choisir. On les imagine déjà à ses pieds : Kyrie Irving pour se remémorer cette belle époque où il était le bras droit du King.

Kyrie Irving pour se remémorer cette belle époque où il était le bras droit du King. L’occasion parfaite pour les porter : idéal pour les déplacements entre le canapé, le lit et le fauteuil en temps de confinement.

idéal pour les déplacements entre le canapé, le lit et le fauteuil en temps de confinement. On aime : les versions low pas si fréquentes pour les paires de LBJ.

les versions low pas si fréquentes pour les paires de LBJ. On aime moins : il ne faudrait pas que ça lui donne de mauvaises idées. On sait qu’il est immortel mais à 35 ans c’est pas le moment de se faire une cheville.

Les LeBron 17 Low Bred sont disponibles pour un prix de 159,90 euros.

