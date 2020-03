La NBA baisse le salaire d’une centaine de ses cadres supérieurs de 20% : tout le monde doit participer à l’effort en temps de crise

En attendant de connaître avec exactitude comment le coronavirus va affecter le salary cap la saison prochaine, la NBA a décidé d’envoyer un signe fort en réduisant de 20% les salaires de 100 cadres supérieurs. Adam Silver est le premier à faire un geste pour tenter de sauver l’économie de son business dans cette période si singulière.

Juste au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, la NBA est à l’arrêt depuis le 11 mars dernier. Un événement sans précédent qui va obliger la Ligue à s’adapter, sportivement comme économiquement. L’association étant plus populaire que jamais, le salary cap n’avait cessé d’augmenter ces dernières années. Le tout grâce notamment à l’explosion des droits télé négociés à 2,66 milliards de dollars sur neuf ans. Mais avec la vilaine pandémie qui paralyse indéfiniment la Grande Ligue en ce moment, nul ne sait comment tout cela va évoluer. Rappelons que le plafond salarial est renouvelé chaque saison, calculé en partie sur un pourcentage de revenus générés l’année précédente. Les franchises ont plus d’argent, les joueur sont mieux payés, CQFD. C’est ainsi que le salaire moyen d’un joueur est passé de 6,7 millions à 7,2 millions de dollars cette année. En sera-t-il de même pour la saison 2020-21 ? Rien n’est encore sûr, mais nous avons désormais un début de réponse. Selon le Woj, la NBA va réduire les salaires de base de 20% pour une centaine de ses cadres supérieurs travaillant dans les bureaux de la Ligue. Le commissaire Adam Silver et son bras droit, Mark Tatum, ne feront pas exception à cette mesure exceptionnelle et temporaire. Un rapport qui n’a pas encore été confirmé par Mike Bass, le porte-parole de la NBA à ESPN.

« Nous vivons une période sans précédent et, comme d’autres entreprises de tous les secteurs, nous devons prendre des mesures à court terme pour faire face aux dures conséquences économiques sur notre entreprise et notre organisation. »

Il n’y a pour le moment pas de conséquences salariales dans le reste de l’organisation, et aucun personnel administratif n’est affecté. Mais vu que la NBA ne va pas reprendre de sitôt, nul n’est à l’abri. Pourrait-on voir le cap space diminuer ? Au cours de ces dernières décennies, cela ne s’est produit que très rarement, il n’a même baissé que deux fois en 35 ans, 2002-03 et 2009-10. Tout n’est que spéculations aujourd’hui. La NBA prendrait-elle le risque de prendre de l’argent aux joueurs et risquer un nouveau lock-out ? Le plus probable est que tous les partis travaillent ensemble afin de trouver une solution qui convienne à tout le monde, pour permettre à la Ligue de se remettre en marche le plus rapidement possible une fois la fin de cette crise sanitaire. Sous la pression des internautes et des joueurs eux-même, les Sixers se sont par exemple ravisés sur le plan visant à réduire les salaires de 20% pour les employés qui gagnent plus de 50 000 dollars au sein de la franchise. Récemment, c’est la NBA qui a étendu sa limite de crédit de 650 millions à 1,2 milliard de dollars, ce qui lui confère plus de flexibilité pour injecter des liquidités si besoin. Mieux vaut prévenir que guérir après tout.

Verra-t-on une baisse astronomique du cap space l’année prochaine ? C’est difficile à dire pour l’heure, puisqu’il dépend de plusieurs facteurs. Et que nul ne sait quand la Ligue pourrait reprendre. Place à la précarité.

Source texte : ESPN